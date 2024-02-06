Рейтинг@Mail.ru
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
17:21 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/dostup-1925757512.html
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона - РИА Новости, 06.02.2024
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов открылся в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:21
2024-02-06T17:21
твой бизнес
твой бизнес – новости
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925755532_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c891f9a4df793c976e9ac59ae4196cea.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центр коллективного доступа к цифровым сервисам для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов открылся в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Центр открыли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Новое рабочее пространство организовано по принципу коворкинга. Центр открыт для оказания консультационных услуг на базе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области. В настоящий момент в регионе насчитывается примерно 8 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 71 сельскохозяйственный потребительский кооператив. "При этом каждый десятый фермер является участником грантовых программ. Субъекты малого агробизнеса смогут воспользоваться услугами данного центра при оформлении документов на получение государственной поддержки. Оборудование для работы центра коллективного доступа было на 80% субсидировано в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал заместитель донского губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, его слова приводит пресс-служба. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елены Толмосовой, с этого года изменились условия подачи заявок получателями субсидий и грантов с использованием портала предоставления мер государственной поддержки. В связи с этим возникла необходимость создания подобного центра коллективного доступа к цифровым сервисам для формирования получателями господдержки заявок в ГИИС "Электронный бюджет", а также формирования в электронной форме в виде единого листа показателей (ЕЛП) отчета. Центр коллективного доступа к цифровым сервисам находится по адресу: Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 35, кабинет 33.
https://ria.ru/20240206/samozanyatye-1925737700.html
https://ria.ru/20240206/oborudovanie-1925701072.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925755532_132:33:1225:853_1920x0_80_0_0_a2479b6637d4329ada657ba3b3118eee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, ростовская область, ростов-на-дону
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Ростовская область, Ростов-на-Дону

Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Cropped image / Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Cropped image /
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центр коллективного доступа к цифровым сервисам для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов открылся в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Центр открыли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Дизайнер за работой в мастерской - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год
16:29
Новое рабочее пространство организовано по принципу коворкинга. Центр открыт для оказания консультационных услуг на базе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области.
В настоящий момент в регионе насчитывается примерно 8 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 71 сельскохозяйственный потребительский кооператив.
"При этом каждый десятый фермер является участником грантовых программ. Субъекты малого агробизнеса смогут воспользоваться услугами данного центра при оформлении документов на получение государственной поддержки. Оборудование для работы центра коллективного доступа было на 80% субсидировано в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал заместитель донского губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, его слова приводит пресс-служба.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Более 1,5 тысячи единиц оборудования купили омские аграрии в 2023 году
15:02
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елены Толмосовой, с этого года изменились условия подачи заявок получателями субсидий и грантов с использованием портала предоставления мер государственной поддержки. В связи с этим возникла необходимость создания подобного центра коллективного доступа к цифровым сервисам для формирования получателями господдержки заявок в ГИИС "Электронный бюджет", а также формирования в электронной форме в виде единого листа показателей (ЕЛП) отчета.
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам находится по адресу: Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 35, кабинет 33.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала