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Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона - РИА Новости, 06.02.2024
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам открылся для аграриев Дона
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов открылся в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:21
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центр коллективного доступа к цифровым сервисам для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов открылся в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Центр открыли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Новое рабочее пространство организовано по принципу коворкинга. Центр открыт для оказания консультационных услуг на базе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области. В настоящий момент в регионе насчитывается примерно 8 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 71 сельскохозяйственный потребительский кооператив. "При этом каждый десятый фермер является участником грантовых программ. Субъекты малого агробизнеса смогут воспользоваться услугами данного центра при оформлении документов на получение государственной поддержки. Оборудование для работы центра коллективного доступа было на 80% субсидировано в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал заместитель донского губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, его слова приводит пресс-служба. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елены Толмосовой, с этого года изменились условия подачи заявок получателями субсидий и грантов с использованием портала предоставления мер государственной поддержки. В связи с этим возникла необходимость создания подобного центра коллективного доступа к цифровым сервисам для формирования получателями господдержки заявок в ГИИС "Электронный бюджет", а также формирования в электронной форме в виде единого листа показателей (ЕЛП) отчета. Центр коллективного доступа к цифровым сервисам находится по адресу: Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 35, кабинет 33.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, ростовская область, ростов-на-дону
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Ростовская область, Ростов-на-Дону
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центр коллективного доступа к цифровым сервисам для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов открылся в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Центр открыли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Новое рабочее пространство организовано по принципу коворкинга. Центр открыт для оказания консультационных услуг на базе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области
.
В настоящий момент в регионе насчитывается примерно 8 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и 71 сельскохозяйственный потребительский кооператив.
"При этом каждый десятый фермер является участником грантовых программ. Субъекты малого агробизнеса смогут воспользоваться услугами данного центра при оформлении документов на получение государственной поддержки. Оборудование для работы центра коллективного доступа было на 80% субсидировано в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал заместитель донского губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, его слова приводит пресс-служба.
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По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елены Толмосовой, с этого года изменились условия подачи заявок получателями субсидий и грантов с использованием портала предоставления мер государственной поддержки. В связи с этим возникла необходимость создания подобного центра коллективного доступа к цифровым сервисам для формирования получателями господдержки заявок в ГИИС "Электронный бюджет", а также формирования в электронной форме в виде единого листа показателей (ЕЛП) отчета.
Центр коллективного доступа к цифровым сервисам находится по адресу: Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 35, кабинет 33.