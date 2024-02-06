https://ria.ru/20240206/donetsk-1925719366.html
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке
Шестой за день взрывоопасный предмет сброшен с беспилотника в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:38
2024-02-06T15:38
2024-02-06T15:38
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Шестой за день взрывоопасный предмет сброшен с беспилотника в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что украинские войска пять раз сбросили боеприпасы с беспилотников в Донецке, один из них сброшен на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html
https://ria.ru/20240206/donetsk-1925713434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке
ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка