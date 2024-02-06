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ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/donetsk-1925719366.html
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке
Шестой за день взрывоопасный предмет сброшен с беспилотника в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:38
2024-02-06T15:38
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Шестой за день взрывоопасный предмет сброшен с беспилотника в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что украинские войска пять раз сбросили боеприпасы с беспилотников в Донецке, один из них сброшен на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html
https://ria.ru/20240206/donetsk-1925713434.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке

ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Шестой за день взрывоопасный предмет сброшен с беспилотника в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале представительства.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
00:21
Ранее сообщалось, что украинские войска пять раз сбросили боеприпасы с беспилотников в Донецке, один из них сброшен на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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ВСУ в пятый раз за день сбросили боеприпас с дрона в Донецке
15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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