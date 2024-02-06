https://ria.ru/20240206/donetsk-1925719366.html

ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке

ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ сбросили с дрона шестой за день взрывоопасный предмет в Донецке

Шестой за день взрывоопасный предмет сброшен с беспилотника в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:38

2024-02-06T15:38

2024-02-06T15:38

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Шестой за день взрывоопасный предмет сброшен с беспилотника в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что украинские войска пять раз сбросили боеприпасы с беспилотников в Донецке, один из них сброшен на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html

https://ria.ru/20240206/donetsk-1925713434.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия