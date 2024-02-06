https://ria.ru/20240206/donetsk-1925676432.html

ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником

ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником

Украинский ударный беспилотник сбросил один боеприпас на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:45

2024-02-06T13:45

2024-02-06T13:45

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинский ударный беспилотник сбросил один боеприпас на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13.10 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Ранее сообщалось, что в 9.50 и 10.20 с украинского беспилотника были сброшены два снаряда в Киевском районе Донецка. Миниформации ДНР сообщило в своем Telegram-канале, что взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата был сброшен на Привокзальную площадь Киевского района Донецка, поврежден автобус. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925669394.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика