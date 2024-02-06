https://ria.ru/20240206/donetsk-1925676432.html
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
Украинский ударный беспилотник сбросил один боеприпас на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:45
2024-02-06T13:45
2024-02-06T13:45
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинский ударный беспилотник сбросил один боеприпас на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13.10 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Ранее сообщалось, что в 9.50 и 10.20 с украинского беспилотника были сброшены два снаряда в Киевском районе Донецка. Миниформации ДНР сообщило в своем Telegram-канале, что взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата был сброшен на Привокзальную площадь Киевского района Донецка, поврежден автобус. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925669394.html
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кировский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
ВСУ атаковали Кировский район Донецка беспилотником
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Кировский район Донецка