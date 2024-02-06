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Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/diversii-1925664130.html
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2024
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев
Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:11
2024-02-06T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
украина
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
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безопасность, совет безопасности рф, россия, украина, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Украина, Николай Патрушев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев

Патрушев: Киев все чаще пытается вербовать россиян для поджогов инфраструктуры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияУкраинаНиколай ПатрушевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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