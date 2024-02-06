https://ria.ru/20240206/diversii-1925664130.html
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2024
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев
Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:11
2024-02-06T13:11
2024-02-06T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
украина
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg
КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_03e231a1c185305561ed56280ec023da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, россия, украина, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Украина, Николай Патрушев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев
Патрушев: Киев все чаще пытается вербовать россиян для поджогов инфраструктуры