https://ria.ru/20240206/diversii-1925664130.html

Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев

Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2024

Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, сообщил Патрушев

Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:11

2024-02-06T13:11

2024-02-06T13:11

специальная военная операция на украине

безопасность

совет безопасности рф

россия

украина

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, россия, украина, николай патрушев, ситуация в днр и лнр