https://ria.ru/20240206/diplomatiya-1925746843.html

Посол Израиля покинула здание российского МИД

Посол Израиля покинула здание российского МИД - РИА Новости, 06.02.2024

Посол Израиля покинула здание российского МИД

Посол Израиля Симона Гальперин покинула МИД России, куда ее вызвали после интервью, искажающего внешнеполитические подходы Москвы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:41

2024-02-06T16:41

2024-02-06T17:51

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Посол Израиля Симона Гальперин покинула МИД России, куда ее вызвали после интервью, искажающего внешнеполитические подходы Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.Дипломат пробыла в здании на Смоленской площади около полутора часов и уехала, не дав никаких комментариев.Как сообщали РИА Новости в российском МИД, посла Израиля вызвали в связи с ее публичными недопустимыми высказываниями, искажающими внешнеполитические подходы Москвы и исторические реалии.Речь идет об интервью Гальперин газете "Коммерсант" от 5 февраля, в котором она заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы "принижает значение" холокоста. Посол также выразила сожаление, что Международный день памяти холокоста не включен в России в официальный календарь памятных дат.На Смоленской площади отметили, что эти высказывания — крайне неудачное начало дипломатической миссии Гальперин.Там напомнили, что именно Москва в 2005 году инициировала резолюцию Генассамблеи ООН, которая внесла вклад в учреждение 27 января Международного дня памяти жертв холокоста. Дату выбрали не случайно — в этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау.Кроме того, в МИД посоветовали послу не забывать, что у нее "нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему холокоста".Как заявлял Лавров, тема борьбы с нацизмом объединяет Россию и Израиль, двум странам надо очень осторожно относиться к своей общей истории.

https://radiosputnik.ru/20240206/diplomaty-1925740275.html

https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925408408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году