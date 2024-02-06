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Замглавы МИД встретился с главой управления нацбезопасности Южной Кореи - РИА Новости, 06.02.2024
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16:18 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/diplomatiya-1925738433.html
Замглавы МИД встретился с главой управления нацбезопасности Южной Кореи
Замглавы МИД встретился с главой управления нацбезопасности Южной Кореи - РИА Новости, 06.02.2024
Замглавы МИД встретился с главой управления нацбезопасности Южной Кореи
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе недавнего визита в Сеул провел переговоры с начальником управления национальной безопасности... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:18
2024-02-06T16:18
южная корея
россия
сеул
андрей руденко
юн сок ель
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе недавнего визита в Сеул провел переговоры с начальником управления национальной безопасности при офисе президента Республики Корея Чан Хо Чжином, сообщило агентство Рёнхап. "Хотя высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел (Южной Кореи - ред.) и провели официальные встречи с замминистра Руденко, для того, чтобы состоялся более откровенный обмен мнениями, с замминистра Руденко, насколько мне известно, встретился и начальник управления Чан", - заявил агентству дипломатический источник. Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе своего визита в Южную Корею с 1 по 4 февраля провел ряд переговоров с южнокорейскими дипломатами, обсудив ситуацию на Корейском полуострове, Украину и другие вопросы. Руденко встретился с заместителем министра иностранных дел Чон Бён Воном, первым заместителем министра иностранных дел Ким Хон Гюном и спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном. На встрече с Чан Хо Чжином, как стало известно Рёнхап, состоялся "глубокий обмен мнениями, в том числе по вопросу последних тенденций (в отношениях) Северной Кореи и России". Стороны, как отмечает агентство, по-видимому, вновь обозначили "красные линии" по таким вопросам как военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна и конфликт на Украине и условились не допускать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. Чиновник в МИД Южной Кореи сегодня подтвердил журналистам проведение встречи между Чан Хо Чжином и Андреем Руденко, сообщив также, что на ней, помимо прочего, обсуждался недавний комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, касающийся высказываний южнокорейского руководства по ядерной проблематике. Отвечая на вопрос СМИ в связи с заявлением президента Республики Корея Юн Сок Ёля, назвавшего КНДР единственной в мире страной, "законодательно закрепившей" возможность нанесения превентивного ядерного удара, представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовала эти высказывания как "откровенно тенденциозные" и выглядящие "особенно одиозно" на фоне происходящего на Корейском полуострове. МИД Южной Кореи в ответ назвал слова Захаровой "грубыми, невежественными" и не соответствующими уровню представителя министерства иностранных дел, после чего вызвал посла России в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест. Как отмечает Рёнхап, проведение на этом фоне встречи высокопоставленного представителя администрации президента Южной Кореи с формально более низким по рангу чиновником МИД России, говорит об обоюдной заинтересованности в поддержании коммуникации и определенного уровня отношений. "Обе страны даже вступая в конфронтацию стараются улаживать отношения. Нынешний инцидент не может продолжать определять (состояние) южнокорейско-российских отношений", - заявил агентству правительственный источник. Рёнхап также указывает, что Чан Хо Чжин, ставший в августе 2022 года первым послом в России, назначенным администрацией Юн Сок Ёля, вскоре после своего перехода на должность первого замглавы МИД Южной Кореи вновь посетил Москву в июне 2023 года. Тогда он провел переговоры со своим коллегой Владимиром Титовым, курирующим отношения с европейскими странами, и Андреем Руденко, отвечающим за азиатско-тихоокеанское направление. Ответный визит замминистра Руденко ожидался еще в конце сентября прошлого года, но в связи с определенными обстоятельствами был отложен российской стороной, и его с трудом удалось реализовать только сейчас. Чан Хо Чжин был назначен начальником управления национальной безопасности в офисе президента Республики Корея с 1 января этого года. Начальник управления по должности также возглавляет постоянный комитет южнокорейского совета национальной безопасности, председателем которого является президент страны. Выступая по случаю своего назначения, Чан Хо Чжин заявлял о намерении продолжить политику укрепления южнокорейско-американского альянса, сотрудничества с США и Японией и установления "новых отношений" с соседними странами в переходный период, связанный с новыми геополитическими вызовами.
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южная корея, россия, сеул, андрей руденко, юн сок ель, мария захарова, в мире
Южная Корея, Россия, Сеул, Андрей Руденко, Юн Сок Ель, Мария Захарова, В мире
Замглавы МИД встретился с главой управления нацбезопасности Южной Кореи

Замглавы МИД Руденко встретился с главой управления нацбезопасности Южной Кореи

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе недавнего визита в Сеул провел переговоры с начальником управления национальной безопасности при офисе президента Республики Корея Чан Хо Чжином, сообщило агентство Рёнхап.
"Хотя высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел (Южной Кореи - ред.) и провели официальные встречи с замминистра Руденко, для того, чтобы состоялся более откровенный обмен мнениями, с замминистра Руденко, насколько мне известно, встретился и начальник управления Чан", - заявил агентству дипломатический источник.
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Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе своего визита в Южную Корею с 1 по 4 февраля провел ряд переговоров с южнокорейскими дипломатами, обсудив ситуацию на Корейском полуострове, Украину и другие вопросы. Руденко встретился с заместителем министра иностранных дел Чон Бён Воном, первым заместителем министра иностранных дел Ким Хон Гюном и спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.
На встрече с Чан Хо Чжином, как стало известно Рёнхап, состоялся "глубокий обмен мнениями, в том числе по вопросу последних тенденций (в отношениях) Северной Кореи и России". Стороны, как отмечает агентство, по-видимому, вновь обозначили "красные линии" по таким вопросам как военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна и конфликт на Украине и условились не допускать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. Чиновник в МИД Южной Кореи сегодня подтвердил журналистам проведение встречи между Чан Хо Чжином и Андреем Руденко, сообщив также, что на ней, помимо прочего, обсуждался недавний комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, касающийся высказываний южнокорейского руководства по ядерной проблематике.
Отвечая на вопрос СМИ в связи с заявлением президента Республики Корея Юн Сок Ёля, назвавшего КНДР единственной в мире страной, "законодательно закрепившей" возможность нанесения превентивного ядерного удара, представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовала эти высказывания как "откровенно тенденциозные" и выглядящие "особенно одиозно" на фоне происходящего на Корейском полуострове. МИД Южной Кореи в ответ назвал слова Захаровой "грубыми, невежественными" и не соответствующими уровню представителя министерства иностранных дел, после чего вызвал посла России в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест.
Как отмечает Рёнхап, проведение на этом фоне встречи высокопоставленного представителя администрации президента Южной Кореи с формально более низким по рангу чиновником МИД России, говорит об обоюдной заинтересованности в поддержании коммуникации и определенного уровня отношений.
"Обе страны даже вступая в конфронтацию стараются улаживать отношения. Нынешний инцидент не может продолжать определять (состояние) южнокорейско-российских отношений", - заявил агентству правительственный источник.
Рёнхап также указывает, что Чан Хо Чжин, ставший в августе 2022 года первым послом в России, назначенным администрацией Юн Сок Ёля, вскоре после своего перехода на должность первого замглавы МИД Южной Кореи вновь посетил Москву в июне 2023 года. Тогда он провел переговоры со своим коллегой Владимиром Титовым, курирующим отношения с европейскими странами, и Андреем Руденко, отвечающим за азиатско-тихоокеанское направление. Ответный визит замминистра Руденко ожидался еще в конце сентября прошлого года, но в связи с определенными обстоятельствами был отложен российской стороной, и его с трудом удалось реализовать только сейчас.
Чан Хо Чжин был назначен начальником управления национальной безопасности в офисе президента Республики Корея с 1 января этого года. Начальник управления по должности также возглавляет постоянный комитет южнокорейского совета национальной безопасности, председателем которого является президент страны. Выступая по случаю своего назначения, Чан Хо Чжин заявлял о намерении продолжить политику укрепления южнокорейско-американского альянса, сотрудничества с США и Японией и установления "новых отношений" с соседними странами в переходный период, связанный с новыми геополитическими вызовами.
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