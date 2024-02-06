Рейтинг@Mail.ru
На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/delo-1925697996.html
На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором
На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором - РИА Новости, 06.02.2024
На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором
Против новгородского селянина, забившего собаку топором, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:44
2024-02-06T14:44
происшествия
новгородская область
россия
новгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Против новгородского селянина, забившего собаку топором, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Новгородской области во вторник. По предварительной информации, в деревне Новгородского района многодетная мать попросила знакомого убить свою собаку - тот согласился и, привязав животное к столбу, ударил по голове топором несколько раз. Еще живую собаку обнаружили дети и позвали взрослых. Впоследствии хозяева сами отвезли животное к девушке-волонтеру, которая, оценив тяжелые травмы, порекомендовала собаку усыпить, что и было сделано в ветеринарной клинике. Об инциденте жители написали в соцсетях, после чего происшествием заинтересовалась полиция. "По данному факту отделом дознания межмуниципального отдела МВД России "Новгородский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными). Подозреваемый в совершении противоправных действий местный житель установлен", - уточнили в полиции.
https://ria.ru/20240206/vladelets-1925691813.html
новгородская область
россия
новгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, россия, новгородский район
Происшествия, Новгородская область, Россия, Новгородский район
На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором

Житель новгородской деревни забил собаку топором, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Против новгородского селянина, забившего собаку топором, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Новгородской области во вторник.
По предварительной информации, в деревне Новгородского района многодетная мать попросила знакомого убить свою собаку - тот согласился и, привязав животное к столбу, ударил по голове топором несколько раз. Еще живую собаку обнаружили дети и позвали взрослых.
Впоследствии хозяева сами отвезли животное к девушке-волонтеру, которая, оценив тяжелые травмы, порекомендовала собаку усыпить, что и было сделано в ветеринарной клинике. Об инциденте жители написали в соцсетях, после чего происшествием заинтересовалась полиция.
«
"По данному факту отделом дознания межмуниципального отдела МВД России "Новгородский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными). Подозреваемый в совершении противоправных действий местный житель установлен", - уточнили в полиции.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Владельцу собаки, покусавшей двоих детей в Калуге, грозит арест
14:28
 
ПроисшествияНовгородская областьРоссияНовгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала