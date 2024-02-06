https://ria.ru/20240206/delo-1925697996.html

На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором

На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором - РИА Новости, 06.02.2024

На жителя новгородской деревни завели дело после убийства собаки топором

Против новгородского селянина, забившего собаку топором, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:44

2024-02-06T14:44

2024-02-06T14:44

происшествия

новгородская область

россия

новгородский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Против новгородского селянина, забившего собаку топором, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Новгородской области во вторник. По предварительной информации, в деревне Новгородского района многодетная мать попросила знакомого убить свою собаку - тот согласился и, привязав животное к столбу, ударил по голове топором несколько раз. Еще живую собаку обнаружили дети и позвали взрослых. Впоследствии хозяева сами отвезли животное к девушке-волонтеру, которая, оценив тяжелые травмы, порекомендовала собаку усыпить, что и было сделано в ветеринарной клинике. Об инциденте жители написали в соцсетях, после чего происшествием заинтересовалась полиция. "По данному факту отделом дознания межмуниципального отдела МВД России "Новгородский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными). Подозреваемый в совершении противоправных действий местный житель установлен", - уточнили в полиции.

https://ria.ru/20240206/vladelets-1925691813.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область, россия, новгородский район