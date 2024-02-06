https://ria.ru/20240206/deklaratsiya-1925746588.html
Эксперт: Россия соблюдает Хельсинкскую декларацию о медицинской этике
Эксперт: Россия соблюдает Хельсинкскую декларацию о медицинской этике - РИА Новости, 06.02.2024
Эксперт: Россия соблюдает Хельсинкскую декларацию о медицинской этике
Россия следует принципам Хельсинкской декларации, касающимся проведения клинических испытаний и исследований в области медицины, но уже сформированы собственные РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:40
2024-02-06T16:40
2024-02-06T16:40
наука
наука
россия
мария воронцова
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Россия следует принципам Хельсинкской декларации, касающимся проведения клинических испытаний и исследований в области медицины, но уже сформированы собственные научные школы с этическими принципами, заявила замдекана Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "В России тоже уже сформированы научные школы с этическими принципами касательно клинических испытаний и исследований. А также Россия следует принципам Хельсинкской декларации", - сказала Воронцова на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В свою очередь директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев отметил, что, как правило, в вопросах этики у человека на первый план выходят принципы персонализации, поэтому в медицине важен принцип коллегиальности. Именно он и заложен в работу этических советов, пояснил специалист. Хельсинкская декларация представляет свод этических принципов проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта. Она была принята в 1964 году.
https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия, мария воронцова
Наука, Наука, Россия, Мария Воронцова
Эксперт: Россия соблюдает Хельсинкскую декларацию о медицинской этике
Эксперт: Россия следует принципам Хельсинкской декларации о медицинской этике
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Россия следует принципам Хельсинкской декларации, касающимся проведения клинических испытаний и исследований в области медицины, но уже сформированы собственные научные школы с этическими принципами, заявила замдекана Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"В России тоже уже сформированы научные школы с этическими принципами касательно клинических испытаний и исследований. А также Россия следует принципам Хельсинкской декларации", - сказала Воронцова на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В свою очередь директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН
Сергей Куцев отметил, что, как правило, в вопросах этики у человека на первый план выходят принципы персонализации, поэтому в медицине важен принцип коллегиальности. Именно он и заложен в работу этических советов, пояснил специалист.
Хельсинкская декларация представляет свод этических принципов проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта. Она была принята в 1964 году.
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