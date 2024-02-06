https://ria.ru/20240206/debaty-1925576788.html

Байден уклонился от предложения Трампа вступить с ним в публичные дебаты

Байден уклонился от предложения Трампа вступить с ним в публичные дебаты - РИА Новости, 06.02.2024

Байден уклонился от предложения Трампа вступить с ним в публичные дебаты

Президент США Джо Байден в понедельник уклонился от предложения своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа о проведении дебатов,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:25

2024-02-06T00:25

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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник уклонился от предложения своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа о проведении дебатов, заявив, что политику-республиканцу "больше нечем заняться". Ранее в тот же день Трамп заявил, что считает необходимым проведение дебатов со своим преемником-демократом, поскольку это "необходимо" ради блага страны. "Если бы я оказался на его месте, я бы тоже захотел вступить со мной в дебаты. Ему больше нечем заняться", - сказал журналистам Байден, комментируя предложение своего оппонента о публичных дискуссиях. Глава государства также прокомментировал перспективы одобрения в Конгрессе обнародованного Сенатом компромиссного законопроекта о дополнительном финансировании, объединяющем ассигнования на охрану границы, помощь Украине и Израилю. На этот счет Байден рекомендовал спикеру Палаты представителей Майку Джонсону последовать примеру его коллег-демократов и поддержать инициативу. "Мое послание спикеру Джонсону – обратить внимание на то, что делает Сенат. У нас есть двухпартийное соглашение, вы ознакомитесь с его деталями на текущей неделе. Оно будет вынесено на рассмотрение в среду", - заявил президент США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240205/bayden-1925573772.html

https://ria.ru/20240206/tramp-1925575734.html

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украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, майк джонсон, нато, в мире