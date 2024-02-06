https://ria.ru/20240206/davlenie-1925680869.html

Врач рассказала, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления

Врач рассказала, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления - РИА Новости, 06.02.2024

Врач рассказала, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления

При низком атмосферном давлении метеозависимым людям следует внимательнее отнестись к своему здоровью – несколько раз за день померить артериальное давление,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:01

2024-02-06T14:01

2024-02-06T14:01

общество

москва

екатерина андреева

невролог

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. При низком атмосферном давлении метеозависимым людям следует внимательнее отнестись к своему здоровью – несколько раз за день померить артериальное давление, отказаться от алкоголя и вовремя принять назначенные ранее препараты, а при ухудшении самочувствия следует не затягивать и обращаться к врачу, заявила РИА Новости врач-терапевт Екатерина Андреева. Ранее сообщалось, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров, а атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года. "Метеозависимым людям следует поберечь себя во время перепадов давления, стараться избегать стрессов и не перегружать себя физической активностью", - сказала Андреева. Она отметила, что в группу риска попадают, прежде всего, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью – своевременно принять препараты, которые ранее были назначены врачом, измерить несколько раз в течение дня артериальное давление, а при ухудшении самочувствия сразу обратиться к врачу, уточнила Андреева. Кроме того, по ее словам, в дни низкого атмосферного давления лучше совсем отказаться от употребления алкоголя, так как это дополнительный фактор риска. "В целом, не нужно зацикливаться на том, что установлен какой-то рекорд, ведь иногда люди сами себя накручивают, начинают переживать и уже от этого может подняться давление. А позитивный настрой еще точно никому не повредил", - резюмировала специалист.

https://ria.ru/20240206/tsiklon-1925599864.html

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общество, москва, екатерина андреева, невролог