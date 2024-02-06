https://ria.ru/20240206/chili-1925790781.html
Число жертв лесных пожаров в Чили выросло до 131
Число жертв лесных пожаров в Чили выросло до 131 - РИА Новости, 06.02.2024
Число жертв лесных пожаров в Чили выросло до 131
Число жертв лесных пожаров в Чили выросло до 131, сообщило медицинское подразделение министерства юстиции. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:22
2024-02-06T19:22
2024-02-06T19:58
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Число жертв лесных пожаров в Чили выросло до 131, сообщило медицинское подразделение министерства юстиции. Ранее было известно о 122 погибших. "По данным на 12.00 (18.00 мск) понедельника, погиб 131 человек", - говорится в сообщении. Опознаны тела 35 человек, восемь тел переданы родственникам. Сильные лесные пожары бушуют в регионе Вальпараисо в Чили. Президент страны Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе.
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чили, в мире, вальпараисо (город), габриэль борич
Чили, В мире, Вальпараисо (город), Габриэль Борич
Число жертв лесных пожаров в Чили выросло до 131
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 131
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Число жертв лесных пожаров в Чили выросло до 131, сообщило медицинское подразделение министерства юстиции.
Ранее было известно о 122 погибших.
"По данным на 12.00 (18.00 мск) понедельника, погиб 131 человек", - говорится в сообщении.
Опознаны тела 35 человек, восемь тел переданы родственникам.
Сильные лесные пожары бушуют в регионе Вальпараисо в Чили. Президент страны Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе.
Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров