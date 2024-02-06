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Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров - РИА Новости, 06.02.2024
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15:36 06.02.2024 (обновлено: 15:43 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/chili-1925718625.html
Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров
Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров - РИА Новости, 06.02.2024
Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров
Президент России Владимир Путин направил президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:36
2024-02-06T15:43
чили
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 122. Президент Чили объявил в стране двухдневный траур. Он также назвал охватившие центральную часть страны лесные пожары крупнейшей национальной трагедией после разрушительного землетрясения 2010 года и последовавшего за ним цунами. Тогда погибли более 500 человек.
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чили, в мире, россия, владимир путин, габриэль борич
Чили, В мире, Россия, Владимир Путин, Габриэль Борич
Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров

Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Чили из-за лесных пожаров

© AFP 2024 / JAVIER TORRESПоследствия лесных пожаров в Чили. 5 февраля 2024
Последствия лесных пожаров в Чили. 5 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AFP 2024 / JAVIER TORRES
Последствия лесных пожаров в Чили. 5 февраля 2024
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 122. Президент Чили объявил в стране двухдневный траур. Он также назвал охватившие центральную часть страны лесные пожары крупнейшей национальной трагедией после разрушительного землетрясения 2010 года и последовавшего за ним цунами. Тогда погибли более 500 человек.
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ЧилиВ миреРоссияВладимир ПутинГабриэль Борич
 
 
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