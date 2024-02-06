https://ria.ru/20240206/chili-1925718625.html

Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров

Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров - РИА Новости, 06.02.2024

Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров

Президент России Владимир Путин направил президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:36

2024-02-06T15:36

2024-02-06T15:43

чили

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 122. Президент Чили объявил в стране двухдневный траур. Он также назвал охватившие центральную часть страны лесные пожары крупнейшей национальной трагедией после разрушительного землетрясения 2010 года и последовавшего за ним цунами. Тогда погибли более 500 человек.

https://ria.ru/20230917/pozhar-1896834942.html

чили

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Кирилл Волков

чили, в мире, россия, владимир путин, габриэль борич