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Чернышенко рассказал об атаках на объекты информационной инфраструктуры - РИА Новости, 06.02.2024
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11:41 06.02.2024 (обновлено: 12:09 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/chernyshenko-1925633655.html
Чернышенко рассказал об атаках на объекты информационной инфраструктуры
Чернышенко рассказал об атаках на объекты информационной инфраструктуры - РИА Новости, 06.02.2024
Чернышенко рассказал об атаках на объекты информационной инфраструктуры
Более 65 тысяч атак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в 2023 году в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Дне... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:41
2024-02-06T12:09
россия
безопасность
технологии
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 65 тысяч атак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в 2023 году в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Дне цифровизации."В 2023 году были успешно отражены более 65 тысяч атак на объекты критической (информационной - ред.) инфраструктуры", - сообщил Чернышенко.Кроме того, по его словам, около 20 тысяч российских программных продуктов и баз данных зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения (ПО). Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году."По инициативе председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, который дал старт масштабной работе по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО, и сейчас в рамках 34 индустриальных центров компетенций реализуется 197 особо значимых проектов, часть из них уже используется на практике", - добавил он.
https://ria.ru/20231104/ataka-1907375256.html
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россия, безопасность, технологии, дмитрий чернышенко
Россия, Безопасность, Технологии, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал об атаках на объекты информационной инфраструктуры

Чернышенко: специалисты отразили более 65 тысяч атак на объекты инфраструктуры

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 65 тысяч атак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в 2023 году в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Дне цифровизации.
"В 2023 году были успешно отражены более 65 тысяч атак на объекты критической (информационной - ред.) инфраструктуры", - сообщил Чернышенко.
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Кроме того, по его словам, около 20 тысяч российских программных продуктов и баз данных зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения (ПО). Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.
"По инициативе председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, который дал старт масштабной работе по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО, и сейчас в рамках 34 индустриальных центров компетенций реализуется 197 особо значимых проектов, часть из них уже используется на практике", - добавил он.
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РоссияБезопасностьТехнологииДмитрий Чернышенко
 
 
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