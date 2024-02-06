https://ria.ru/20240206/buryatiya-1925715507.html
В Бурятии расширят производство БПЛА
В Бурятии расширят производство БПЛА - РИА Новости, 06.02.2024
В Бурятии расширят производство БПЛА
В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:28
2024-02-06T15:28
2024-02-06T15:30
безопасность
россия
алексей цыденов
технологии
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УЛАН-УДЭ, 6 фев - РИА Новости. В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, заявил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, в Бурятии в разработке и производстве беспилотных авиационных систем задействованы такие предприятия, как авиационный завод, авиатехникум, приборостроительное объединение, предприятие "Аэроком", которое непосредственно производит беспилотники. БПЛА уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медлабораторий внутри республики, также проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны. "Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией Научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники - это новый мировой рынок, на котором в нашем XXI веке спрос будет только расти",- написал Цыденов.
https://ria.ru/20240206/sistema-1925588226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алексей цыденов, технологии
Безопасность, Россия, Алексей Цыденов, Технологии
В Бурятии расширят производство БПЛА
Цыденов: в Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат перечень продукции
УЛАН-УДЭ, 6 фев - РИА Новости. В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, заявил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Бурятии в разработке и производстве беспилотных авиационных систем задействованы такие предприятия, как авиационный завод, авиатехникум, приборостроительное объединение, предприятие "Аэроком", которое непосредственно производит беспилотники. БПЛА уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медлабораторий внутри республики, также проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны.
"Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией Научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России
. Коммерческие и военные беспилотники - это новый мировой рынок, на котором в нашем XXI веке спрос будет только расти",- написал Цыденов.
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