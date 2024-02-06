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В Бурятии расширят производство БПЛА - РИА Новости, 06.02.2024
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15:28 06.02.2024 (обновлено: 15:30 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/buryatiya-1925715507.html
В Бурятии расширят производство БПЛА
В Бурятии расширят производство БПЛА - РИА Новости, 06.02.2024
В Бурятии расширят производство БПЛА
В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:28
2024-02-06T15:30
безопасность
россия
алексей цыденов
технологии
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УЛАН-УДЭ, 6 фев - РИА Новости. В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, заявил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, в Бурятии в разработке и производстве беспилотных авиационных систем задействованы такие предприятия, как авиационный завод, авиатехникум, приборостроительное объединение, предприятие "Аэроком", которое непосредственно производит беспилотники. БПЛА уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медлабораторий внутри республики, также проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны. "Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией Научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники - это новый мировой рынок, на котором в нашем XXI веке спрос будет только расти",- написал Цыденов.
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безопасность, россия, алексей цыденов, технологии
Безопасность, Россия, Алексей Цыденов, Технологии
В Бурятии расширят производство БПЛА

Цыденов: в Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат перечень продукции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА
Операторы БПЛА - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы БПЛА. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 фев - РИА Новости. В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, заявил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Бурятии в разработке и производстве беспилотных авиационных систем задействованы такие предприятия, как авиационный завод, авиатехникум, приборостроительное объединение, предприятие "Аэроком", которое непосредственно производит беспилотники. БПЛА уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медлабораторий внутри республики, также проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны.
"Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией Научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники - это новый мировой рынок, на котором в нашем XXI веке спрос будет только расти",- написал Цыденов.
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БезопасностьРоссияАлексей ЦыденовТехнологии
 
 
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