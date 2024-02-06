https://ria.ru/20240206/buryatiya-1925715507.html

В Бурятии расширят производство БПЛА

В Бурятии расширят производство БПЛА - РИА Новости, 06.02.2024

В Бурятии расширят производство БПЛА

В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:28

2024-02-06T15:28

2024-02-06T15:30

безопасность

россия

алексей цыденов

технологии

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УЛАН-УДЭ, 6 фев - РИА Новости. В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, заявил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, в Бурятии в разработке и производстве беспилотных авиационных систем задействованы такие предприятия, как авиационный завод, авиатехникум, приборостроительное объединение, предприятие "Аэроком", которое непосредственно производит беспилотники. БПЛА уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медлабораторий внутри республики, также проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны. "Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией Научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники - это новый мировой рынок, на котором в нашем XXI веке спрос будет только расти",- написал Цыденов.

https://ria.ru/20240206/sistema-1925588226.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, алексей цыденов, технологии