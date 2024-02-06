https://ria.ru/20240206/boyarskiy-1925662051.html

Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского

Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского - РИА Новости, 06.02.2024

Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского

Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:07

2024-02-06T13:07

2024-02-06T13:07

культура

новости культуры

михаил боярский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741199285_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_a11b8b9245304edea71f5ec3cf04fa40.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные дни, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. "Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Это очень ненадолго. Все спектакли (с участием Боярского - ред.), заявленные в репертуаре театра, сохраняются", – сказала собеседница агентства. По ее словам, Боярский должен выйти на сцену 20 февраля. Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.

https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, михаил боярский