https://ria.ru/20240206/boyarskiy-1925662051.html
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского - РИА Новости, 06.02.2024
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского
Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:07
2024-02-06T13:07
2024-02-06T13:07
культура
новости культуры
михаил боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные дни, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. "Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Это очень ненадолго. Все спектакли (с участием Боярского - ред.), заявленные в репертуаре театра, сохраняются", – сказала собеседница агентства. По ее словам, Боярский должен выйти на сцену 20 февраля. Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил боярский
Культура, Новости культуры, Михаил Боярский
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского
Театр имени Ленсовета: Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные дни, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета.
"Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Это очень ненадолго. Все спектакли (с участием Боярского - ред.), заявленные в репертуаре театра, сохраняются", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, Боярский должен выйти на сцену 20 февраля.
Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре