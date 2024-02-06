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Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского - РИА Новости, 06.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:07 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/boyarskiy-1925662051.html
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского - РИА Новости, 06.02.2024
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского
Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:07
2024-02-06T13:07
культура
новости культуры
михаил боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные дни, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. "Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Это очень ненадолго. Все спектакли (с участием Боярского - ред.), заявленные в репертуаре театра, сохраняются", – сказала собеседница агентства. По ее словам, Боярский должен выйти на сцену 20 февраля. Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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новости культуры, михаил боярский
Культура, Новости культуры, Михаил Боярский
Театр имени Ленсовета прокомментировал госпитализацию Боярского

Театр имени Ленсовета: Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАктер и певец Михаил Боярский
Актер и певец Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Актер и певец Михаил Боярский . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования, все спектакли с его участием состоятся в назначенные дни, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета.
"Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Это очень ненадолго. Все спектакли (с участием Боярского - ред.), заявленные в репертуаре театра, сохраняются", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, Боярский должен выйти на сцену 20 февраля.
Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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