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Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде - РИА Новости, 06.02.2024
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06:57 06.02.2024 (обновлено: 06:59 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/borrel-1925592546.html
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде - РИА Новости, 06.02.2024
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:57
2024-02-06T06:59
киев
в мире
украина
алексей гончаренко
жозеп боррель
варшава
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.&quot;Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним немного поговорить в поезде&quot;, - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.В понедельник Боррель, находившийся с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html
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киев, в мире, украина, алексей гончаренко, жозеп боррель, варшава, верховная рада украины, евросоюз, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Киев, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Жозеп Боррель, Варшава, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: в Киев прибыл глава дипломатии ЕС Боррель

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
«

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним немного поговорить в поезде", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

В понедельник Боррель, находившийся с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины
Вчера, 17:10
 
КиевВ миреУкраинаАлексей ГончаренкоЖозеп БоррельВаршаваВерховная Рада УкраиныЕвросоюзФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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