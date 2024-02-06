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Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде - РИА Новости, 06.02.2024
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:57
2024-02-06T06:57
2024-02-06T06:59
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варшава
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*."Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним немного поговорить в поезде", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.В понедельник Боррель, находившийся с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html
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киев, в мире, украина, алексей гончаренко, жозеп боррель, варшава, верховная рада украины, евросоюз, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Киев, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Жозеп Боррель, Варшава, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде
Депутат Рады Гончаренко: в Киев прибыл глава дипломатии ЕС Боррель