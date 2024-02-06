https://ria.ru/20240206/borrel-1925592546.html

Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде

Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде - РИА Новости, 06.02.2024

Боррель прибыл в Киев, заявили в Раде

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:57

2024-02-06T06:57

2024-02-06T06:59

киев

в мире

украина

алексей гончаренко

жозеп боррель

варшава

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*."Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним немного поговорить в поезде", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.В понедельник Боррель, находившийся с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html

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