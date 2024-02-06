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Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ

Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал нехватку снарядов и средств поражения в украинских войсках. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:05

2024-02-06T10:05

2024-02-06T10:05

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал нехватку снарядов и средств поражения в украинских войсках. "Действительно, сложилась ситуация, когда не хватает снарядов, средств поражения противника... Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего... (Владимир Зеленский – ред.) обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "24 канал". Ранее агентство Блумберг сообщало, что министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. Как писала газета New York Times, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.

https://ria.ru/20240206/estoniya-1925604619.html

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в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, евросоюз