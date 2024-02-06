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Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
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10:05 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/boepripasy-1925610761.html
Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ
Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал нехватку снарядов и средств поражения в украинских войсках. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:05
2024-02-06T10:05
в мире
украина
алексей данилов
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал нехватку снарядов и средств поражения в украинских войсках. "Действительно, сложилась ситуация, когда не хватает снарядов, средств поражения противника... Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего... (Владимир Зеленский – ред.) обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "24 канал". Ранее агентство Блумберг сообщало, что министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. Как писала газета New York Times, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.
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в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, евросоюз
В мире, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Евросоюз
Секретарь СНБО Украины признал нехватку боеприпасов у ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов признал нехватку боеприпасов у ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал нехватку снарядов и средств поражения в украинских войсках.
«
"Действительно, сложилась ситуация, когда не хватает снарядов, средств поражения противника... Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего... (Владимир Зеленский – ред.) обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "24 канал".
Ранее агентство Блумберг сообщало, что министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. Как писала газета New York Times, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Эстонии признали, что Россия превзошла ожидания в выпуске боеприпасов
09:26
 
В миреУкраинаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕвросоюз
 
 
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