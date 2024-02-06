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В Москве компания увеличила выпуск готовых блюд и десертов на 21 процент - РИА Новости, 06.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/blyuda-1925562231.html
В Москве компания увеличила выпуск готовых блюд и десертов на 21 процент
В Москве компания увеличила выпуск готовых блюд и десертов на 21 процент - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве компания увеличила выпуск готовых блюд и десертов на 21 процент
В прошлом году товарооборот предприятия в Москве, специализирующегося на производстве готовых блюд и кондитерских изделий, вырос на 21%, заявил во вторник... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:13
2024-02-06T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В прошлом году товарооборот предприятия в Москве, специализирующегося на производстве готовых блюд и кондитерских изделий, вырос на 21%, заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский."В Москве работает более 290 предприятий в сфере пищевой промышленности. Они используют высокотехнологичные разработки и создают с их помощью качественные и востребованные товары. На предприятиях растут производственные мощности и создаются рабочие места. Например, столичная компания "Твердь" увеличила товарооборот на 21%", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что данная компания пользуется поддержкой, которую оказывают столичные власти. Так, в 2022 году предприятию был присвоен статус промкомплекса. Благодаря этому статусу можно получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства в свое развитие.Отмечается, что данная компания занимается изготовлением уже готовых блюд и кондитерских изделий. На предприятии благодаря специальной производственной линии есть возможность производить итальянские макароны разных сортов.В свою очередь, гендиректор компании Александр Рогов заявил, что вместе с ростом объемов производства готовых блюд выросла и зарплата сотрудников в компании.Ранее Овчинский сообщал, что в ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации.
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экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский

В Москве компания увеличила выпуск готовых блюд и десертов на 21 процент

© Пресс-служба ДИПППродукция московской компании "Твердь"
Продукция московской компании Твердь
© Пресс-служба ДИПП
Продукция московской компании "Твердь"
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В прошлом году товарооборот предприятия в Москве, специализирующегося на производстве готовых блюд и кондитерских изделий, вырос на 21%, заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.
«
"В Москве работает более 290 предприятий в сфере пищевой промышленности. Они используют высокотехнологичные разработки и создают с их помощью качественные и востребованные товары. На предприятиях растут производственные мощности и создаются рабочие места. Например, столичная компания "Твердь" увеличила товарооборот на 21%", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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Он добавил, что данная компания пользуется поддержкой, которую оказывают столичные власти. Так, в 2022 году предприятию был присвоен статус промкомплекса. Благодаря этому статусу можно получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства в свое развитие.
Отмечается, что данная компания занимается изготовлением уже готовых блюд и кондитерских изделий. На предприятии благодаря специальной производственной линии есть возможность производить итальянские макароны разных сортов.
В свою очередь, гендиректор компании Александр Рогов заявил, что вместе с ростом объемов производства готовых блюд выросла и зарплата сотрудников в компании.
Ранее Овчинский сообщал, что в ОЭЗ "Технополис Москва" разработали новую версию ультразвукового прибора для слабовидящих, работающего по принципу эхолокации.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваВладислав Овчинский
 
 
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