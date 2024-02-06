https://ria.ru/20240206/blinken-1925807415.html
Блинкен назвал продолжительную паузу в боях оптимальным решением для Газы
Блинкен назвал продолжительную паузу в боях оптимальным решением для Газы - РИА Новости, 06.02.2024
Блинкен назвал продолжительную паузу в боях оптимальным решением для Газы
Госсекретарь Энтони Блинкен назвал оптимальным решением для сектора Газа продолжительную паузу в боевых действиях, не упомянув о постоянном прекращении огня. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:36
2024-02-06T21:36
2024-02-06T21:36
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал оптимальным решением для сектора Газа продолжительную паузу в боевых действиях, не упомянув о постоянном прекращении огня. "Мы намерены на этом сфокусироваться. Это сулит перспективы продолжительного затишья, освобождения заложников, дополнительной помощи. Это в общих интересах. Я думаю, это наилучший путь для движения вперед", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Катаре. Солидаризовавшись с Израилем, США выступают против проектов окончательного прекращения огня в секторе Газа до полного устранения угрозы со стороны правящего в анклаве движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240206/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен назвал продолжительную паузу в боях оптимальным решением для Газы
Блинкен: продолжительная пауза в боях является оптимальным решением для Газы