https://ria.ru/20240206/blinken-1925807415.html

Блинкен назвал продолжительную паузу в боях оптимальным решением для Газы

Блинкен назвал продолжительную паузу в боях оптимальным решением для Газы - РИА Новости, 06.02.2024

Блинкен назвал продолжительную паузу в боях оптимальным решением для Газы

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал оптимальным решением для сектора Газа продолжительную паузу в боевых действиях, не упомянув о постоянном прекращении огня. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:36

2024-02-06T21:36

2024-02-06T21:36

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сша

энтони блинкен

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал оптимальным решением для сектора Газа продолжительную паузу в боевых действиях, не упомянув о постоянном прекращении огня. "Мы намерены на этом сфокусироваться. Это сулит перспективы продолжительного затишья, освобождения заложников, дополнительной помощи. Это в общих интересах. Я думаю, это наилучший путь для движения вперед", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Катаре. Солидаризовавшись с Израилем, США выступают против проектов окончательного прекращения огня в секторе Газа до полного устранения угрозы со стороны правящего в анклаве движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240206/konflikt-1915630213.html

катар

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катар, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году