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Гладков рассказал о 31 белгородском проекте по благоустройству в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2024
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Белгородская область
 
11:00 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/blagoustroystvo-1925624174.html
Гладков рассказал о 31 белгородском проекте по благоустройству в 2024 году
Гладков рассказал о 31 белгородском проекте по благоустройству в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2024
Гладков рассказал о 31 белгородском проекте по благоустройству в 2024 году
Власти Белгородской области намерены благоустроить 31 объект на территории региона – все инициативы предложены жителями, рассказал губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:00
2024-02-06T11:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены благоустроить 31 объект на территории региона – все инициативы предложены жителями, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В этом году у нас запланирован 31 объект в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Проекта, который был инициирован в своё время президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Гладков. Глава региона отметил, что федеральный проект интересен тем, что инициатива идёт от жителей того или иного населённого пункта. "По итогам 2024 года 31 территория, востребованная по мнению и голосованию жителей Белгородской области, станет узнаваемой, красивой, современной и благоустроенной", - пояснил губернатор. Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, в списке объектов - благоустройство трех дворовых территорий и 28 общественных пространств на территории 12 муниципальных образований области. Кроме того, запланированы к реализации четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму почти 500 миллионов рублей. Это концепция благоустройства площади Победы в городе Алексеевке Алексеевского городского округа, благоустройство природной территории городского пляжа города Губкина Белгородской области, благоустройство парка "Маршалково" в городе Строителе Яковлевского городского округа и ревитализация территории химического завода в городе Шебекине. В 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов и 30 общественных пространств. Также реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Валуйках, Грайвороне и Новом Осколе. На проведение мероприятий по благоустройству было потрачено более 881 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240205/posevnaya-1925522152.html
https://ria.ru/20240130/gladkov-1924400170.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о 31 белгородском проекте по благоустройству в 2024 году

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены благоустроить 31 объект на территории региона – все инициативы предложены жителями, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В этом году у нас запланирован 31 объект в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Проекта, который был инициирован в своё время президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Гладков.
Глава региона отметил, что федеральный проект интересен тем, что инициатива идёт от жителей того или иного населённого пункта. "По итогам 2024 года 31 территория, востребованная по мнению и голосованию жителей Белгородской области, станет узнаваемой, красивой, современной и благоустроенной", - пояснил губернатор.
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, в списке объектов - благоустройство трех дворовых территорий и 28 общественных пространств на территории 12 муниципальных образований области.
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Кроме того, запланированы к реализации четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму почти 500 миллионов рублей. Это концепция благоустройства площади Победы в городе Алексеевке Алексеевского городского округа, благоустройство природной территории городского пляжа города Губкина Белгородской области, благоустройство парка "Маршалково" в городе Строителе Яковлевского городского округа и ревитализация территории химического завода в городе Шебекине.
В 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов и 30 общественных пространств. Также реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Валуйках, Грайвороне и Новом Осколе. На проведение мероприятий по благоустройству было потрачено более 881 миллиона рублей.
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