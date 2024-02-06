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Эксперт рассказала о том, какие вопросы биоэтики поднимают технологии - РИА Новости, 06.02.2024
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Наука
 
15:16 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/bioetika-1925705482.html
Эксперт рассказала о том, какие вопросы биоэтики поднимают технологии
Эксперт рассказала о том, какие вопросы биоэтики поднимают технологии - РИА Новости, 06.02.2024
Эксперт рассказала о том, какие вопросы биоэтики поднимают технологии
Технологии развиваются стремительным образом, поэтому перед биоэтикой постоянно встают новые задачи, найти все компромиссы невозможно, по некоторым вопросам... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:16
2024-02-06T15:16
наука
мария воронцова
россия
технологии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Технологии развиваются стремительным образом, поэтому перед биоэтикой постоянно встают новые задачи, найти все компромиссы невозможно, по некоторым вопросам идеальные решения возможно никогда не будут приняты, заявила замдекана Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Нельзя сказать, что все решения приняты. По некоторым вопросам, возможно, никогда и не будет найден идеальный компромисс. Но главное это то, что дискуссия продолжается", - сказала Воронцова журналистам по итогам конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что технологии стремительно развиваются, и постоянно встают новые этические вопросы. Биоэтика даёт ответы на вопрос, по каким правилам можно применять эти технологии, уточнила Воронцова. По ее словам, специалисты, занимающиеся вопросами биоэтики, постоянно находятся в диалоге с практиками, исследователями, чтобы найти наиболее приемлемые нормы, в рамках которых можно проводить исследования и принимать их результаты. На сегодняшний день в биоэтике стоят несколько острых вызовов, пояснила Воронцова. Так, например, вопрос - до какой степени, исследуемый геном принадлежит человеку или с какого момента он является предметом владения его ближайшего окружения. "Кроме того, ряд вопросов касается репродуктивного здоровья - ЭКО, неонатальный скрининг. Где заканчивается право одного партнёра на принятие решения и где начинается право другого партнёра. Что превалирует - право женщины, которая будет вынашивать беременность, или право мужчины, который тоже является частью данного процесса в семейном плане", - подчеркнула специалист.
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мария воронцова, россия, технологии, наука
Наука, Мария Воронцова, Россия, Технологии, Наука
Эксперт рассказала о том, какие вопросы биоэтики поднимают технологии

Эксперт: развитие технологий ставит новые сложные вопросы перед биоэтикой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, заведующая лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова выступает на Всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генети-ка: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России, заведующая лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова выступает на Всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генети-ка: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Технологии развиваются стремительным образом, поэтому перед биоэтикой постоянно встают новые задачи, найти все компромиссы невозможно, по некоторым вопросам идеальные решения возможно никогда не будут приняты, заявила замдекана Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"Нельзя сказать, что все решения приняты. По некоторым вопросам, возможно, никогда и не будет найден идеальный компромисс. Но главное это то, что дискуссия продолжается", - сказала Воронцова журналистам по итогам конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Она отметила, что технологии стремительно развиваются, и постоянно встают новые этические вопросы. Биоэтика даёт ответы на вопрос, по каким правилам можно применять эти технологии, уточнила Воронцова.
По ее словам, специалисты, занимающиеся вопросами биоэтики, постоянно находятся в диалоге с практиками, исследователями, чтобы найти наиболее приемлемые нормы, в рамках которых можно проводить исследования и принимать их результаты.
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На сегодняшний день в биоэтике стоят несколько острых вызовов, пояснила Воронцова. Так, например, вопрос - до какой степени, исследуемый геном принадлежит человеку или с какого момента он является предметом владения его ближайшего окружения.
"Кроме того, ряд вопросов касается репродуктивного здоровья - ЭКО, неонатальный скрининг. Где заканчивается право одного партнёра на принятие решения и где начинается право другого партнёра. Что превалирует - право женщины, которая будет вынашивать беременность, или право мужчины, который тоже является частью данного процесса в семейном плане", - подчеркнула специалист.
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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