Рейтинг@Mail.ru
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 06.02.2024 (обновлено: 03:16 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/bezviz-1925584659.html
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией
Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:15
2024-02-06T03:16
людмила воробьева
россия
индонезия
джакарта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны. По словам посла РФ в Джакарте, российская дипмиссия "положительно" оценивает предложение министра Уно. "До COVID-19 правительство Индонезии уже предоставляло такой льготный режим въезда - россиянам не нужна была виза. Это, конечно, облегчило бы условия поездок для наших граждан. Так что я очень надеюсь, что эта инициатива господина Уно, который, кстати, очень хорошо относится к России, воплотится в реальность", - отметила Воробьева.
https://ria.ru/20231130/indoneziya-1912928662.html
россия
индонезия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
людмила воробьева, россия, индонезия, джакарта
Людмила Воробьева, Россия, Индонезия, Джакарта
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией

Дипломат Воробьева: Россия надеется на введение безвизового режима с Индонезией

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева.
Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны. По словам посла РФ в Джакарте, российская дипмиссия "положительно" оценивает предложение министра Уно.
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Туристы из Индонезии будут приезжать в Россию группами
30 ноября 2023, 16:31
"До COVID-19 правительство Индонезии уже предоставляло такой льготный режим въезда - россиянам не нужна была виза. Это, конечно, облегчило бы условия поездок для наших граждан. Так что я очень надеюсь, что эта инициатива господина Уно, который, кстати, очень хорошо относится к России, воплотится в реальность", - отметила Воробьева.
 
Людмила ВоробьеваРоссияИндонезияДжакарта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала