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Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией
Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:15
2024-02-06T03:15
2024-02-06T03:16
людмила воробьева
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны. По словам посла РФ в Джакарте, российская дипмиссия "положительно" оценивает предложение министра Уно. "До COVID-19 правительство Индонезии уже предоставляло такой льготный режим въезда - россиянам не нужна была виза. Это, конечно, облегчило бы условия поездок для наших граждан. Так что я очень надеюсь, что эта инициатива господина Уно, который, кстати, очень хорошо относится к России, воплотится в реальность", - отметила Воробьева.
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людмила воробьева, россия, индонезия, джакарта
Людмила Воробьева, Россия, Индонезия, Джакарта
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией
Дипломат Воробьева: Россия надеется на введение безвизового режима с Индонезией
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева.
Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны. По словам посла РФ в Джакарте, российская дипмиссия "положительно" оценивает предложение министра Уно.
Туристы из Индонезии будут приезжать в Россию группами
"До COVID-19 правительство Индонезии уже предоставляло такой льготный режим въезда - россиянам не нужна была виза. Это, конечно, облегчило бы условия поездок для наших граждан. Так что я очень надеюсь, что эта инициатива господина Уно, который, кстати, очень хорошо относится к России, воплотится в реальность", - отметила Воробьева.