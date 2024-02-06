https://ria.ru/20240206/bezviz-1925584659.html

Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией

Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией - РИА Новости, 06.02.2024

Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией

Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:15

2024-02-06T03:15

2024-02-06T03:16

людмила воробьева

россия

индонезия

джакарта

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что предложение властей Индонезии о безвизовом режиме для россиян будет реализовано, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны. По словам посла РФ в Джакарте, российская дипмиссия "положительно" оценивает предложение министра Уно. "До COVID-19 правительство Индонезии уже предоставляло такой льготный режим въезда - россиянам не нужна была виза. Это, конечно, облегчило бы условия поездок для наших граждан. Так что я очень надеюсь, что эта инициатива господина Уно, который, кстати, очень хорошо относится к России, воплотится в реальность", - отметила Воробьева.

https://ria.ru/20231130/indoneziya-1912928662.html

россия

индонезия

джакарта

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людмила воробьева, россия, индонезия, джакарта