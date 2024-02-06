https://ria.ru/20240206/bespilotniki-1925593677.html
Над Белгородской областью за ночь уничтожили семь беспилотников
Над Белгородской областью за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 06.02.2024
Над Белгородской областью за ночь уничтожили семь беспилотников
Силы ПВО ночью сбили в небе над Белгородской областью семь украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:16
2024-02-06T07:16
2024-02-06T14:22
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили в небе над Белгородской областью семь украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков шестого февраля сообщил о падении украинского беспилотника в городе Губкин. Пострадавших нет, повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240206/kontrol_bpla-1925590961.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью за ночь уничтожили семь беспилотников
В Белгородской области силы ПВО за ночь перехватили семь беспилотников ВСУ
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили в небе над Белгородской областью семь украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков шестого февраля сообщил о падении украинского беспилотника в городе Губкин. Пострадавших нет, повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками