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Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 06.02.2024 (обновлено: 08:21 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/bespilotniki-1925591674.html
Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области - РИА Новости, 06.02.2024
Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области
Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:27
2024-02-06T08:21
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
губкин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет &lt;...&gt; Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", — отметил он.При падении дрона на территории четырех частных жилых домовладений выбило окна, а также посекло осколками кровли, фасады и заборы.Позднее Минобороны сообщило, что за ночь в Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотников. ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925508954.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, губкин
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Губкин
Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет <...> Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", — отметил он.
При падении дрона на территории четырех частных жилых домовладений выбило окна, а также посекло осколками кровли, фасады и заборы.
Позднее Минобороны сообщило, что за ночь в Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотников.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковГубкин
 
 
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