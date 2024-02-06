https://ria.ru/20240206/bespilotniki-1925591674.html

Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области - РИА Новости, 06.02.2024

Беспилотник ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:27

2024-02-06T06:27

2024-02-06T08:21

вооруженные силы украины

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

губкин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет <...> Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", — отметил он.При падении дрона на территории четырех частных жилых домовладений выбило окна, а также посекло осколками кровли, фасады и заборы.Позднее Минобороны сообщило, что за ночь в Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотников. ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.

https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925508954.html

белгородская область

губкин

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, губкин