https://ria.ru/20240206/bespilotniki-1925585299.html
В "Алмаз-Антее" рассказали об отечественном вычислительном модуле для БПЛА
В "Алмаз-Антее" рассказали об отечественном вычислительном модуле для БПЛА - РИА Новости, 06.02.2024
В "Алмаз-Антее" рассказали об отечественном вычислительном модуле для БПЛА
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал отечественный бортовой цифровой вычислительный модуль для беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:37
2024-02-06T03:37
2024-02-06T03:37
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал отечественный бортовой цифровой вычислительный модуль для беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий. "На NAIS 2024 "Алмаз-Антей" впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ), который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени", - сказал Савицкий. Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024 проходит в "Крокус экспо" 6-7 февраля. По словам Савицкого, концерн также представляет на NAIS автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо". Кроме того, "Алмаз-Антей" покажет цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, что позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.
https://ria.ru/20240206/bespilotniki-1925584948.html
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
В "Алмаз-Антее" рассказали об отечественном вычислительном модуле для БПЛА
"Алмаз-Антей" разработал отечественный цифровой вычислительный модуль для БПЛА
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал отечественный бортовой цифровой вычислительный модуль для беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.
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"На NAIS 2024 "Алмаз-Антей" впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ), который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени", - сказал Савицкий.
Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024 проходит в "Крокус экспо" 6-7 февраля.
По словам Савицкого, концерн также представляет на NAIS автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо".
Кроме того, "Алмаз-Антей" покажет цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, что позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.
Эксперт предрек успех экспорта беспилотников, задействованных в СВО