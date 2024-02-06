https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах - РИА Новости, 06.02.2024
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах
Пятнадцать человек, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, все пострадавшие из больниц в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:21
2024-02-06T08:21
2024-02-06T08:21
происшествия
белгород
москва
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, все пострадавшие из больниц в Белгороде уже выписаны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". "Из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря города Белгорода. Ещё остаются 15 раненых в больницах города Москвы. Надеюсь, что скоро они поправятся и вернутся к своим близким домой", - написал Гладков. По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Москва, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря остаются в больницах