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Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах - РИА Новости, 06.02.2024
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08:21 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах - РИА Новости, 06.02.2024
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах
Пятнадцать человек, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, все пострадавшие из больниц в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:21
2024-02-06T08:21
происшествия
белгород
москва
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, все пострадавшие из больниц в Белгороде уже выписаны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". "Из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря города Белгорода. Ещё остаются 15 раненых в больницах города Москвы. Надеюсь, что скоро они поправятся и вернутся к своим близким домой", - написал Гладков. По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
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происшествия, белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Москва, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах

Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря остаются в больницах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, все пострадавшие из больниц в Белгороде уже выписаны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".
"Из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря города Белгорода. Ещё остаются 15 раненых в больницах города Москвы. Надеюсь, что скоро они поправятся и вернутся к своим близким домой", - написал Гладков.
По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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ПроисшествияБелгородМоскваБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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