https://ria.ru/20240206/bektenov-1925648850.html
Биография Олжаса Бектенова
Биография Олжаса Бектенова - РИА Новости, 06.02.2024
Биография Олжаса Бектенова
Казахстанский государственный деятель Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в городе Алма-Ата Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:24
2024-02-06T12:24
2024-02-06T12:24
справки
алма-ата
олжас бектенов
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Казахстанский государственный деятель Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в городе Алма-Ата Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (ныне Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева).В 2002-2005 годах работал главным специалистом отдела в управлении юстиции Алма-Аты.В 2005-2006 годах был экспертом, затем главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра Казахстана.С 2006 по 2009 годы работал в администрации президента Казахстана.С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Казахстана.В 2012-2014 годах занимал должность начальника департамента в центральном аппарате Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима (мэра) Астаны, заведующий секретариатом руководителя администрации президента Казахстана.В 2016-2017 годах возглавлял департамент Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане.С 2017 по 2018 год был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики.С 2018 по 2019 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.С 2019 по 2022 год занимал должность первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. С февраля 2022 по апрель 2023 года возглавлял Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. 3 апреля 2023 года указом президента Казахстана был назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан. 6 февраля 2024 года фракция правящей партии Аmanat выдвинула кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.Генерал-лейтенант антикоррупционной службы Казахстана (2022).Награжден государственными орденами Республики Казахстан: "Айбын" ІІ степени, "Данк" ІІ степени (2021).Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, алма-ата, олжас бектенов
Справки, Алма-Ата, Олжас Бектенов
Казахстанский государственный деятель Олжас Бектенов родился 13 декабря
1980 года в городе Алма-Ата Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (ныне Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева).
В 2002-2005 годах работал главным специалистом отдела в управлении юстиции Алма-Аты.
В 2005-2006 годах был экспертом, затем главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра Казахстана.
С 2006 по 2009 годы работал в администрации президента Казахстана.
С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Казахстана.
В 2012-2014 годах занимал должность начальника департамента в центральном аппарате Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима (мэра) Астаны
, заведующий секретариатом руководителя администрации президента Казахстана.
В 2016-2017 годах возглавлял департамент Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане.
С 2017 по 2018 год был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики.
С 2018 по 2019 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С 2019 по 2022 год занимал должность
первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
С февраля 2022 по апрель 2023 года возглавлял
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
3 апреля 2023 года указом президента Казахстана был назначен
руководителем администрации президента Республики Казахстан.
6 февраля 2024 года фракция
правящей партии Аmanat выдвинула кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.
Генерал-лейтенант антикоррупционной службы Казахстана (2022).
Награжден государственными орденами Республики Казахстан: "Айбын" ІІ степени, "Данк" ІІ степени (2021).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников