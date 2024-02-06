https://ria.ru/20240206/bektenov-1925648850.html

Биография Олжаса Бектенова

Биография Олжаса Бектенова - РИА Новости, 06.02.2024

Биография Олжаса Бектенова

Казахстанский государственный деятель Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в городе Алма-Ата Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:24

2024-02-06T12:24

2024-02-06T12:24

справки

алма-ата

олжас бектенов

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Казахстанский государственный деятель Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в городе Алма-Ата Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (ныне Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева).В 2002-2005 годах работал главным специалистом отдела в управлении юстиции Алма-Аты.В 2005-2006 годах был экспертом, затем главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра Казахстана.С 2006 по 2009 годы работал в администрации президента Казахстана.С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции Казахстана.В 2012-2014 годах занимал должность начальника департамента в центральном аппарате Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима (мэра) Астаны, заведующий секретариатом руководителя администрации президента Казахстана.В 2016-2017 годах возглавлял департамент Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане.С 2017 по 2018 год был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики.С 2018 по 2019 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.С 2019 по 2022 год занимал должность первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. С февраля 2022 по апрель 2023 года возглавлял Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. 3 апреля 2023 года указом президента Казахстана был назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан. 6 февраля 2024 года фракция правящей партии Аmanat выдвинула кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.Генерал-лейтенант антикоррупционной службы Казахстана (2022).Награжден государственными орденами Республики Казахстан: "Айбын" ІІ степени, "Данк" ІІ степени (2021).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, алма-ата, олжас бектенов