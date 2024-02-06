https://ria.ru/20240206/bayden-1925810337.html

Проект сената стал бы самым жестким миграционным законом, считает Байден

Проект сената стал бы самым жестким миграционным законом, считает Байден - РИА Новости, 06.02.2024

Проект сената стал бы самым жестким миграционным законом, считает Байден

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что законопроект сената по помощи Украине и охране границы стал бы самым жестким миграционным законом в истории... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T22:04

2024-02-06T22:04

2024-02-06T22:05

в мире

украина

сша

россия

сергей лавров

дональд трамп

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280447_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_0a70fa5f8a1fdb780dd721d81a2f8b9b.jpg

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что законопроект сената по помощи Украине и охране границы стал бы самым жестким миграционным законом в истории страны. "Результатом всей напряженной работы является двухпартийное соглашение, представляющее собой наиболее справедливые основные реформы в нашей иммиграционной системе, а также самый жесткий набор реформ для обеспечения безопасности границ за всю историю", - сообщил он во вторник в ходе выступления в Белом доме. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240206/mask-1925586329.html

https://ria.ru/20240204/migranty-1925291991.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, нато