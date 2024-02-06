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Байден сообщил о встрече с покойным президентом - РИА Новости, 06.02.2024
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03:54 06.02.2024 (обновлено: 15:16 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/bayden-1925585709.html
Байден сообщил о встрече с покойным президентом
Байден сообщил о встрече с покойным президентом - РИА Новости, 06.02.2024
Байден сообщил о встрече с покойным президентом
Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году, с таким утверждением он выступил на РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:54
2024-02-06T15:16
в мире
джо байден
сша
франция
лас-вегас
эммануэль макрон
франсуа миттеран
g7
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году, с таким утверждением он выступил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, передает Fox News."Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад", — говорится в публикации.В опубликованном видеоролике глава Белого дома рассказывал собравшимся о встрече с президентом Франции на полях саммита G7 в Великобритании.&quot;Я сел и сказал: &quot;Америка вернулась&quot;. И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: &quot;Ну и на сколько же она вернулась?&quot; — рассказал Байден.Как отмечается в публикации, президент США, вероятно, имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона, однако в очередной раз допустил оговорку.Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Его президентство стало самым продолжительным за всю историю страны. Миттеран был самым пожилым президентом Франции в прошлом веке и умер в 1996 году в возрасте 79 лет.
https://ria.ru/20240206/debaty-1925576788.html
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в мире, джо байден, сша, франция, лас-вегас, эммануэль макрон, франсуа миттеран, g7
В мире, Джо Байден, США, Франция, Лас-Вегас, Эммануэль Макрон, Франсуа Миттеран, G7
Байден сообщил о встрече с покойным президентом

Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году Миттераном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году, с таким утверждением он выступил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, передает Fox News.
"Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад", — говорится в публикации.
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В опубликованном видеоролике глава Белого дома рассказывал собравшимся о встрече с президентом Франции на полях саммита G7 в Великобритании.
«

"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?" — рассказал Байден.

Как отмечается в публикации, президент США, вероятно, имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона, однако в очередной раз допустил оговорку.
Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Его президентство стало самым продолжительным за всю историю страны. Миттеран был самым пожилым президентом Франции в прошлом веке и умер в 1996 году в возрасте 79 лет.
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В миреДжо БайденСШАФранцияЛас-ВегасЭммануэль МакронФрансуа МиттеранG7
 
 
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