https://ria.ru/20240206/bayden-1925585709.html

Байден сообщил о встрече с покойным президентом

Байден сообщил о встрече с покойным президентом - РИА Новости, 06.02.2024

Байден сообщил о встрече с покойным президентом

Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году, с таким утверждением он выступил на РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:54

2024-02-06T03:54

2024-02-06T15:16

в мире

джо байден

сша

франция

лас-вегас

эммануэль макрон

франсуа миттеран

g7

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году, с таким утверждением он выступил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, передает Fox News."Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад", — говорится в публикации.В опубликованном видеоролике глава Белого дома рассказывал собравшимся о встрече с президентом Франции на полях саммита G7 в Великобритании."Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?" — рассказал Байден.Как отмечается в публикации, президент США, вероятно, имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона, однако в очередной раз допустил оговорку.Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Его президентство стало самым продолжительным за всю историю страны. Миттеран был самым пожилым президентом Франции в прошлом веке и умер в 1996 году в возрасте 79 лет.

https://ria.ru/20240206/debaty-1925576788.html

https://ria.ru/20240205/bayden-1925573772.html

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в мире, джо байден, сша, франция, лас-вегас, эммануэль макрон, франсуа миттеран, g7