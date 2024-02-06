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В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома - РИА Новости, 06.02.2024
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09:11 06.02.2024 (обновлено: 15:36 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/bashkiriya-1925602293.html
В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома
В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома - РИА Новости, 06.02.2024
В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома
Полиция Башкирии ищет мужчину, который в Стерлитамаке пытался силой увести с собой маленькую девочку, но ее брат не позволил этого сделать, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:11
2024-02-06T15:36
происшествия
стерлитамак
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УФА, 6 фев — РИА Новости. Полиция Башкирии ищет мужчину, который в Стерлитамаке пытался силой увести с собой маленькую девочку, но ее брат не позволил этого сделать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. &quot;Как установили прибывшие сотрудники полиции, девочка вместе со своим братом возвращалась домой. В настоящее время идет розыск мужчины. Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сейчас они изучаются&quot;, — сообщили в ведомстве.Инцидент произошел 5 февраля во дворе дома по улице Артема. Видеозапись произошедшего распространилась в соцсетях. На кадрах двое детей идут по двору дома, внезапно прохожий схватил девочку за руку и побежал. Мальчик смог перехватить сестренку, а мужчина скрылся.
https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома

Полиция ищет мужчину, пытавшегося силой увести девочку со двора дома в Башкирии

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМужчина пытается увести девочку от брата в одном из дворов города Стерлитамака
Мужчина пытается увести девочку от брата в одном из дворов города Стерлитамака
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Мужчина пытается увести девочку от брата в одном из дворов города Стерлитамака
Читать ria.ru в
УФА, 6 фев — РИА Новости. Полиция Башкирии ищет мужчину, который в Стерлитамаке пытался силой увести с собой маленькую девочку, но ее брат не позволил этого сделать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
«

"Как установили прибывшие сотрудники полиции, девочка вместе со своим братом возвращалась домой. В настоящее время идет розыск мужчины. Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сейчас они изучаются", — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 5 февраля во дворе дома по улице Артема.
Видеозапись произошедшего распространилась в соцсетях. На кадрах двое детей идут по двору дома, внезапно прохожий схватил девочку за руку и побежал. Мальчик смог перехватить сестренку, а мужчина скрылся.
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