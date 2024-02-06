https://ria.ru/20240206/bashkiriya-1925602293.html

В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома

В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома - РИА Новости, 06.02.2024

В Башкирии ищут мужчину, который силой пытался увести девочку со двора дома

Полиция Башкирии ищет мужчину, который в Стерлитамаке пытался силой увести с собой маленькую девочку, но ее брат не позволил этого сделать, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:11

2024-02-06T09:11

2024-02-06T15:36

происшествия

стерлитамак

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УФА, 6 фев — РИА Новости. Полиция Башкирии ищет мужчину, который в Стерлитамаке пытался силой увести с собой маленькую девочку, но ее брат не позволил этого сделать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. "Как установили прибывшие сотрудники полиции, девочка вместе со своим братом возвращалась домой. В настоящее время идет розыск мужчины. Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сейчас они изучаются", — сообщили в ведомстве.Инцидент произошел 5 февраля во дворе дома по улице Артема. Видеозапись произошедшего распространилась в соцсетях. На кадрах двое детей идут по двору дома, внезапно прохожий схватил девочку за руку и побежал. Мальчик смог перехватить сестренку, а мужчина скрылся.

https://ria.ru/20230920/devochka-1897665229.html

стерлитамак

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2024

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происшествия, стерлитамак