https://ria.ru/20240206/bapor-1925586744.html

СМИ: БАПОР к концу месяца может недополучить 65 миллионов долларов

СМИ: БАПОР к концу месяца может недополучить 65 миллионов долларов - РИА Новости, 06.02.2024

СМИ: БАПОР к концу месяца может недополучить 65 миллионов долларов

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может недополучить 65 миллионов долларов к концу февраля от... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T04:13

2024-02-06T04:13

2024-02-06T04:13

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может недополучить 65 миллионов долларов к концу февраля от государств, ранее объявивших о приостановке финансирования организации, сообщила газета New York Times. "БАПОР может потерять 65 миллионов долларов к концу февраля, поскольку начинает сказываться сокращение финансирования от доноров", - пишет газета со ссылкой на внутренние бухгалтерские документы организации. По данным New York Times, финансирование БАПОР делится на части в течение года. Некоторые страны не должны были производить выплаты в ближайшие месяцы или успели провести их до заявлений о прекращении финансирования, однако в январе Финляндия не сделала взнос в бюджет организации в размере 5,4 миллиона долларов, а в феврале выплаты должны были осуществить Германия, Япония и Швеция, чей суммарный взнос составил бы около 60 миллионов долларов. Из-за того, что у БАПОР нет значительных финансовых резервов, в марте у организации не будет средств для оплаты труда 30 тысяч своих сотрудников, из которых 13 тысяч находятся в секторе Газа, отмечает издание. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.

https://ria.ru/20240201/bapor-1924916586.html

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израиль, финляндия, германия, антониу гутерреш, бапор, оон, хамас, в мире