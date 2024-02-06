СМИ: БАПОР к концу месяца может недополучить 65 миллионов долларов
СМИ: БАПОР к концу февраля может недополучить $65 миллионов
© AP Photo / Fatima ShbairБеженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может недополучить 65 миллионов долларов к концу февраля от государств, ранее объявивших о приостановке финансирования организации, сообщила газета New York Times.
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"БАПОР может потерять 65 миллионов долларов к концу февраля, поскольку начинает сказываться сокращение финансирования от доноров", - пишет газета со ссылкой на внутренние бухгалтерские документы организации.
По данным New York Times, финансирование БАПОР делится на части в течение года. Некоторые страны не должны были производить выплаты в ближайшие месяцы или успели провести их до заявлений о прекращении финансирования, однако в январе Финляндия не сделала взнос в бюджет организации в размере 5,4 миллиона долларов, а в феврале выплаты должны были осуществить Германия, Япония и Швеция, чей суммарный взнос составил бы около 60 миллионов долларов.
Из-за того, что у БАПОР нет значительных финансовых резервов, в марте у организации не будет средств для оплаты труда 30 тысяч своих сотрудников, из которых 13 тысяч находятся в секторе Газа, отмечает издание.
Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля.
Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.