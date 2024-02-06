Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров
Лавров: многие страны понимают, что никто не застрахован от бандитизма Запада
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Многие страны понимают, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" в области экономики со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, "применение США и их сателлитами неоколониальных практик серьезно подорвало доверие к глобализации по американскому образцу".
"У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия. Укрепляется, могу это подтвердить на личном опыте общения с коллегами, понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада", - сказал он в начале заседания Делового совета при министерстве иностранных дел России.
"Поэтому не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, создаются международные транспортные коридоры, производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к негодным попыткам недружественных государств помешать реализации взаимовыгод проектов", - указал Лавров.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.