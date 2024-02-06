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Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2024
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13:31 06.02.2024
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Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров
Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2024
Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров
Многие страны понимают, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" в области экономики со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:31
2024-02-06T13:31
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Многие страны понимают, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" в области экономики со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил министр, "применение США и их сателлитами неоколониальных практик серьезно подорвало доверие к глобализации по американскому образцу". "У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия. Укрепляется, могу это подтвердить на личном опыте общения с коллегами, понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада", - сказал он в начале заседания Делового совета при министерстве иностранных дел России. "Поэтому не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, создаются международные транспортные коридоры, производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к негодным попыткам недружественных государств помешать реализации взаимовыгод проектов", - указал Лавров. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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политика, сергей лавров, россия, сша
Политика, Сергей Лавров, Россия, США
Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров

Лавров: многие страны понимают, что никто не застрахован от бандитизма Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Многие страны понимают, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" в области экономики со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, "применение США и их сателлитами неоколониальных практик серьезно подорвало доверие к глобализации по американскому образцу".
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"У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия. Укрепляется, могу это подтвердить на личном опыте общения с коллегами, понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада", - сказал он в начале заседания Делового совета при министерстве иностранных дел России.
"Поэтому не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, создаются международные транспортные коридоры, производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к негодным попыткам недружественных государств помешать реализации взаимовыгод проектов", - указал Лавров.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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