https://ria.ru/20240206/banditizm-1925672221.html

Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров

Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2024

Многие страны знают о государственном бандитизме Запада, заявил Лавров

Многие страны понимают, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" в области экономики со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:31

2024-02-06T13:31

2024-02-06T13:31

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Многие страны понимают, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" в области экономики со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил министр, "применение США и их сателлитами неоколониальных практик серьезно подорвало доверие к глобализации по американскому образцу". "У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия. Укрепляется, могу это подтвердить на личном опыте общения с коллегами, понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада", - сказал он в начале заседания Делового совета при министерстве иностранных дел России. "Поэтому не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы, создаются международные транспортные коридоры, производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к негодным попыткам недружественных государств помешать реализации взаимовыгод проектов", - указал Лавров. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сергей лавров, россия, сша