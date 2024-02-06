https://ria.ru/20240206/banany-1925708155.html

В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России

В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России - РИА Новости, 06.02.2024

В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России

Предпосылок для нехватки бананов в России нет, у торговых сетей и поставщиков уже имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента, кризиса в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:09

2024-02-06T15:09

2024-02-06T15:52

экономика

эквадор

индия

россия

игорь караваев

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Предпосылок для нехватки бананов в России нет, у торговых сетей и поставщиков уже имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента, кризиса в ближайшее время ждать не стоит, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. "На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортеров. По опыту предыдущих санкционных лет мы уже видели, как торговля и поставщики эффективно перестраивали логистику и сохраняли в ассортименте товары, привычные для российского потребителя. Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит", - считает Караваев. При этом, по его словам, сети прорабатывают альтернативные направления поставок. "Конечно, тотальная перенастройка импорта бананов, в случае, например, повсеместного запрета экспорта из Эквадора, потребует заключения новых контрактов и дополнительных издержек со стороны поставщиков и сетей, которые также напрямую импортируют этот фрукт", - пояснил председатель президиума. Караваев также подчеркнул, что среди мировых лидеров производства бананов - Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, Китай - почти в два раза больше, Индонезия - примерно на 30% больше. Производство бананов в Бразилии сопоставимо с Эквадором. В топ-10 стран-производителей бананов в мире входят: Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Перу. Ранее во вторник Россельхознадзор также сообщил, что Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов.

https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html

https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html

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экономика, эквадор, индия, россия, игорь караваев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)