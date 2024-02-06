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В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России - РИА Новости, 06.02.2024
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15:09 06.02.2024 (обновлено: 15:52 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/banany-1925708155.html
В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России
В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России - РИА Новости, 06.02.2024
В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России
Предпосылок для нехватки бананов в России нет, у торговых сетей и поставщиков уже имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента, кризиса в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:09
2024-02-06T15:52
экономика
эквадор
индия
россия
игорь караваев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Предпосылок для нехватки бананов в России нет, у торговых сетей и поставщиков уже имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента, кризиса в ближайшее время ждать не стоит, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. "На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортеров. По опыту предыдущих санкционных лет мы уже видели, как торговля и поставщики эффективно перестраивали логистику и сохраняли в ассортименте товары, привычные для российского потребителя. Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит", - считает Караваев. При этом, по его словам, сети прорабатывают альтернативные направления поставок. "Конечно, тотальная перенастройка импорта бананов, в случае, например, повсеместного запрета экспорта из Эквадора, потребует заключения новых контрактов и дополнительных издержек со стороны поставщиков и сетей, которые также напрямую импортируют этот фрукт", - пояснил председатель президиума. Караваев также подчеркнул, что среди мировых лидеров производства бананов - Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, Китай - почти в два раза больше, Индонезия - примерно на 30% больше. Производство бананов в Бразилии сопоставимо с Эквадором. В топ-10 стран-производителей бананов в мире входят: Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Перу. Ранее во вторник Россельхознадзор также сообщил, что Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов.
https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html
https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html
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экономика, эквадор, индия, россия, игорь караваев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Эквадор, Индия, Россия, Игорь Караваев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России

АКОРТ: предпосылок для нехватки бананов в России нет, кризиса ждать не стоит

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Предпосылок для нехватки бананов в России нет, у торговых сетей и поставщиков уже имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента, кризиса в ближайшее время ждать не стоит, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
Бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Чего ждать после запрета на ввоз бананов из Эквадора
15:34
«
"На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортеров. По опыту предыдущих санкционных лет мы уже видели, как торговля и поставщики эффективно перестраивали логистику и сохраняли в ассортименте товары, привычные для российского потребителя. Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит", - считает Караваев.
При этом, по его словам, сети прорабатывают альтернативные направления поставок. "Конечно, тотальная перенастройка импорта бананов, в случае, например, повсеместного запрета экспорта из Эквадора, потребует заключения новых контрактов и дополнительных издержек со стороны поставщиков и сетей, которые также напрямую импортируют этот фрукт", - пояснил председатель президиума.
Караваев также подчеркнул, что среди мировых лидеров производства бананов - Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, Китай - почти в два раза больше, Индонезия - примерно на 30% больше. Производство бананов в Бразилии сопоставимо с Эквадором. В топ-10 стран-производителей бананов в мире входят: Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Перу.
Ранее во вторник Россельхознадзор также сообщил, что Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов.
Бананы - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах
14 августа 2023, 08:24
 
ЭкономикаЭквадорИндияРоссияИгорь КараваевФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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