В АКОРТ не видят предпосылок для нехватки бананов в России
АКОРТ: предпосылок для нехватки бананов в России нет, кризиса ждать не стоит
Бананы. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Предпосылок для нехватки бананов в России нет, у торговых сетей и поставщиков уже имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента, кризиса в ближайшее время ждать не стоит, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
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"На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортеров. По опыту предыдущих санкционных лет мы уже видели, как торговля и поставщики эффективно перестраивали логистику и сохраняли в ассортименте товары, привычные для российского потребителя. Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит", - считает Караваев.
При этом, по его словам, сети прорабатывают альтернативные направления поставок. "Конечно, тотальная перенастройка импорта бананов, в случае, например, повсеместного запрета экспорта из Эквадора, потребует заключения новых контрактов и дополнительных издержек со стороны поставщиков и сетей, которые также напрямую импортируют этот фрукт", - пояснил председатель президиума.
Караваев также подчеркнул, что среди мировых лидеров производства бананов - Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, Китай - почти в два раза больше, Индонезия - примерно на 30% больше. Производство бананов в Бразилии сопоставимо с Эквадором. В топ-10 стран-производителей бананов в мире входят: Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Перу.
Ранее во вторник Россельхознадзор также сообщил, что Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов.