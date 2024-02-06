https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html

Чего ждать после запрета на ввоз бананов из Эквадора

Чего ждать после запрета на ввоз бананов из Эквадора - РИА Новости, 06.02.2024

Чего ждать после запрета на ввоз бананов из Эквадора

Россельхознадзор обнаружил в поставках одного из крупнейших экспортеров бананов — Эквадора — опасного вредителя. Импорт ограничили. Это произошло после того,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:34

2024-02-06T15:34

2024-02-06T15:47

экономика

эквадор

россия

бананы

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина, Виктор Жданов. Россельхознадзор обнаружил в поставках одного из крупнейших экспортеров бананов — Эквадора — опасного вредителя. Импорт ограничили. Это произошло после того, как там приняли политическое решение, признанное в Москве недружественным. О том, скажется ли эмбарго на ассортименте и ценах фруктовых отделов супермаркетов, — в материале РИА Новости.Почему запретили"Систематические нарушения" санитарных норм выявили у пяти из двадцати эквадорских компаний. В бананах нашли паразита — многоядную муху-горбатку. Она откладывает личинки в переспевшие фрукты, это грозит человеку миазом. Тяжелое заболевание особенно опасно для пожилых. Кроме того, насекомое может переносить холеру.Россельхознадзор попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклина Маркеса приостановить с 5 февраля сертификацию бананов фирм-нарушителей: Agzulasa Cia. LTDA., Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. LTDA.В эквадорском министерстве, по данным местных СМИ, "работают над ответом".Кто пострадает большеВ 2023-м Эквадор экспортировал 6,5 миллиона тонн бананов, причем 21% — в Россию, на 690 миллионов долларов. Больше продали только в ЕС (23%).Эти поставки очень важны для экономики страны. Как сообщили в местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec), Россия ограничила импорт на 30%, отказавшись от продукции 25% компаний-производителей."Это выглядит скорее предупреждением — больно, но терпеть можно", — считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов.Будет ли дефицит банановОколо 90% бананов в российских магазинах — именно из Эквадора."Товара много, поставщиков — тоже", — уточняет эксперт.Другие крупные производители — Колумбия, Бразилия, Коста-Рика, Вьетнам, Индонезия Индия, Китай. Но там больше ориентированы на внутреннее потребление.Даже если эмбарго расширят, перестроить цепочки поставок можно, уверен Завьялов. Время для этого есть."Транспортировка из Эквадора — порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем", — отмечает экономист.Что будет с ценамиБананы дорожали в прошлом году. По данным Росстата — на 44,6%, до 145 рублей за килограмм. Основная причина — ослабление российской валюты.Сейчас специалисты не ждут резких скачков. Хотя звучат предположения, что цены прибавят еще пять-десять процентов.Россельхознадзор занимается привлечением новых партнеров. Так, уже договорились с Индией."Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов в январе, следующая поставка запланирована до конца февраля", — сообщает ведомство. И импорт будет только расти.С увеличением предложения снизятся и цены.КонтекстВ январе власти Эквадора решили отдать США советскую военную технику в обмен на американскую. Сумма сделки — 200 миллионов долларов. Президент страны Даниэль Нобоа сказал, что тем самым "избавляется от металлолома".Российский посол Владимир Спринчан предупредил: Москва расценит это как недружественный шаг. Ведь оружие вполне может оказаться на Украине — на фоне разговоров о дефиците западной военной помощи ВСУ.Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила: Эквадор нарушает условия соглашения с Россией, запрещающие передачу военной техники третьей стороне. В Москве также сомневаются, что Вашингтон выполнит свою часть договора с Кито. В дипломатическом ведомстве убеждены: эквадорские власти приняли это решение под серьезным давлением.

https://ria.ru/20240205/banany-1925539237.html

https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html

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россия

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экономика, эквадор, россия, бананы