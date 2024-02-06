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Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали - РИА Новости, 06.02.2024
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Туризм
 
08:57 06.02.2024 (обновлено: 08:58 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html
Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали
Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали - РИА Новости, 06.02.2024
Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали
Жалобы на российских туристов, находящихся на индонезийском курортном острове Бали, зачастую обусловлены политической конъюнктурой, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:57
2024-02-06T08:58
туризм
новости - туризм
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индонезия
людмила воробьева
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жалобы на российских туристов, находящихся на индонезийском курортном острове Бали, зачастую обусловлены политической конъюнктурой, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева. "Я должна заметить, что подавляющее большинство российских туристов — это законопослушные граждане, которые совершенно не собираются нарушать законы, традиции и обычаи Индонезии. Кроме того, эти волны жалоб на россиян в СМИ зачастую обусловлены политической конъюнктурой", - отметила глава российской дипмиссии. Воробьева добавила, что посольство России со своей стороны "активно разъясняет" соотечественникам, как можно и как нельзя себя вести на Бали, так как иногда туристы "просто этого не знают". Ранее экс-губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз по прибытии для граждан России и Украины в связи с "многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства". В прошлом году власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.
https://ria.ru/20240206/bali-1925591082.html
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новости - туризм, бали, россия, индонезия, людмила воробьева, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия, Индонезия, Людмила Воробьева, Туризм
Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали

Посол: жалобы на россиян на Бали зачастую обусловлены политической конъюнктурой

© AP Photo / Firdia LisnawatiТуристы покупают сувениры на Бали
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Туристы покупают сувениры на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жалобы на российских туристов, находящихся на индонезийском курортном острове Бали, зачастую обусловлены политической конъюнктурой, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
"Я должна заметить, что подавляющее большинство российских туристов — это законопослушные граждане, которые совершенно не собираются нарушать законы, традиции и обычаи Индонезии. Кроме того, эти волны жалоб на россиян в СМИ зачастую обусловлены политической конъюнктурой", - отметила глава российской дипмиссии.
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Воробьева добавила, что посольство России со своей стороны "активно разъясняет" соотечественникам, как можно и как нельзя себя вести на Бали, так как иногда туристы "просто этого не знают".
Ранее экс-губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз по прибытии для граждан России и Украины в связи с "многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства". В прошлом году власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.
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