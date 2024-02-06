https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html

Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали

Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали - РИА Новости, 06.02.2024

Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали

Жалобы на российских туристов, находящихся на индонезийском курортном острове Бали, зачастую обусловлены политической конъюнктурой, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:57

2024-02-06T08:57

2024-02-06T08:58

туризм

новости - туризм

бали

россия

индонезия

людмила воробьева

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838173464_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_99625dbc14832c6e624bc5926cda099a.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жалобы на российских туристов, находящихся на индонезийском курортном острове Бали, зачастую обусловлены политической конъюнктурой, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева. "Я должна заметить, что подавляющее большинство российских туристов — это законопослушные граждане, которые совершенно не собираются нарушать законы, традиции и обычаи Индонезии. Кроме того, эти волны жалоб на россиян в СМИ зачастую обусловлены политической конъюнктурой", - отметила глава российской дипмиссии. Воробьева добавила, что посольство России со своей стороны "активно разъясняет" соотечественникам, как можно и как нельзя себя вести на Бали, так как иногда туристы "просто этого не знают". Ранее экс-губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз по прибытии для граждан России и Украины в связи с "многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства". В прошлом году власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.

https://ria.ru/20240206/bali-1925591082.html

https://ria.ru/20230920/bali-1897579184.html

бали

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, бали, россия, индонезия, людмила воробьева, туризм