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Дипломат прогнозирует скорое возобновление рейсов между Москвой и Бали
Дипломат прогнозирует скорое возобновление рейсов между Москвой и Бали - РИА Новости, 06.02.2024
Дипломат прогнозирует скорое возобновление рейсов между Москвой и Бали
Прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:08
2024-02-06T06:08
2024-02-06T11:41
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева. "На Бали приезжает большое количество наших соотечественников - это одно из самых любимых мест отдыха для россиян, и мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19. Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром. Сейчас идут переговоры", - отметила глава российской дипмиссии. Ранее представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.
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людмила воробьева, бали, москва, россия, новости - туризм
Людмила Воробьева, Бали, Москва, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Дипломат прогнозирует скорое возобновление рейсов между Москвой и Бали
Дипломат Воробьева: рейсы между Москвой и Бали могут скоро возобновить
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
"На Бали приезжает большое количество наших соотечественников - это одно из самых любимых мест отдыха для россиян, и мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19. Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром. Сейчас идут переговоры", - отметила глава российской дипмиссии.
Посол в Индонезии выразила надежду на реализацию безвиза с Россией
Ранее представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.