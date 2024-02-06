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В сенате США обвинили Байдена в подрыве американского авторитета - РИА Новости, 06.02.2024
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21:12 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/avtoritet-1925804922.html
В сенате США обвинили Байдена в подрыве американского авторитета
В сенате США обвинили Байдена в подрыве американского авторитета - РИА Новости, 06.02.2024
В сенате США обвинили Байдена в подрыве американского авторитета
Президент Штатов Джо Байден подорвал авторитет США и ценность американского слова, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:12
2024-02-06T21:12
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент Штатов Джо Байден подорвал авторитет США и ценность американского слова, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел. По его словам, на протяжении трех лет американская внешняя политика определялась нерешительными полумерами и самосдерживанием. "Байден подорвал наш авторитет и ценность американского слова", - сказал Макконнел в ходе выступления в сенате. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240206/ministr-1925735704.html
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в мире, сша, украина, россия, нато, джо байден, сергей лавров, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Джо Байден, Сергей Лавров, Дональд Трамп
В сенате США обвинили Байдена в подрыве американского авторитета

Лидер республиканцев в сенате обвинил Байдена в подрыве американского авторитета

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент Штатов Джо Байден подорвал авторитет США и ценность американского слова, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел.
По его словам, на протяжении трех лет американская внешняя политика определялась нерешительными полумерами и самосдерживанием.
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"Байден подорвал наш авторитет и ценность американского слова", - сказал Макконнел в ходе выступления в сенате.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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