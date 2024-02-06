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"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот"

"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот" - РИА Новости, 06.02.2024

"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот"

Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала лидером в номинации "Самая пунктуальная авиакомпания" по итогам пассажирского голосования VIII Национальной премии... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:02

2024-02-06T14:02

2024-02-06T14:12

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авиабилеты

авиасообщение

москва

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала лидером в номинации "Самая пунктуальная авиакомпания" по итогам пассажирского голосования VIII Национальной премии Skyway Service Award (Премия Скайвэй Сёрвис), сообщает сервис для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (0+). Награждение прошло в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) 6 февраля в Москве. В мероприятии принял участие коммерческий директор сервиса "Авиасейлс" Ярослав Котышов, который вручил награду представителям авиакомпании, говорится в сообщении."За сто лет существования “Аэрофлот” был удостоен различных наград, но рискну предположить, что награды, полученные по результатам голосований пассажиров, как эта, — самые ценные. Поздравляю и желаю всем профессионалам авиаотрасли провести продуктивно дни выставки", — приводятся в сообщении слова Котышова. В этом году "Авиасейлс" стал генеральным партнером NAIS, где представил свой сервис аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (Авиастатс, 0+). Данные Aviastats позволяют подписчикам сервиса видеть целостную картину рынка, так как они основаны не только на аналитике миллионов поисковых запросов и бронирований пользователей "Авиасейлс", но и на данных некоторых партнеров сервиса.Реклама, ООО "Авиасейлс Медиа", ИНН 9710069050 , erid: 4CQwVszH9pWvodPV4M1

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, туризм, общество, авиабилеты, авиасообщение, москва