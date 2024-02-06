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"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот" - РИА Новости, 06.02.2024
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14:02 06.02.2024 (обновлено: 14:12 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/aviaseyls-1925654473.html
"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот"
"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот" - РИА Новости, 06.02.2024
"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот"
Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала лидером в номинации "Самая пунктуальная авиакомпания" по итогам пассажирского голосования VIII Национальной премии... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:02
2024-02-06T14:12
аэрофлот
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала лидером в номинации "Самая пунктуальная авиакомпания" по итогам пассажирского голосования VIII Национальной премии Skyway Service Award (Премия Скайвэй Сёрвис), сообщает сервис для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (0+). Награждение прошло в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) 6 февраля в Москве. В мероприятии принял участие коммерческий директор сервиса "Авиасейлс" Ярослав Котышов, который вручил награду представителям авиакомпании, говорится в сообщении."За сто лет существования “Аэрофлот” был удостоен различных наград, но рискну предположить, что награды, полученные по результатам голосований пассажиров, как эта, — самые ценные. Поздравляю и желаю всем профессионалам авиаотрасли провести продуктивно дни выставки", — приводятся в сообщении слова Котышова. В этом году "Авиасейлс" стал генеральным партнером NAIS, где представил свой сервис аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (Авиастатс, 0+). Данные Aviastats позволяют подписчикам сервиса видеть целостную картину рынка, так как они основаны не только на аналитике миллионов поисковых запросов и бронирований пользователей "Авиасейлс", но и на данных некоторых партнеров сервиса.Реклама, ООО "Авиасейлс Медиа", ИНН 9710069050 , erid: 4CQwVszH9pWvodPV4M1
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аэрофлот, туризм, общество, авиабилеты, авиасообщение, москва
Аэрофлот, Туризм, Общество, Авиабилеты, Авиасообщение, Москва

"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот"

© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"Церемония награждения VIII Национальной премии Skyway Service Award в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации
Церемония награждения VIII Национальной премии Skyway Service Award в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"
Церемония награждения VIII Национальной премии Skyway Service Award в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала лидером в номинации "Самая пунктуальная авиакомпания" по итогам пассажирского голосования VIII Национальной премии Skyway Service Award (Премия Скайвэй Сёрвис), сообщает сервис для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (0+).
Награждение прошло в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) 6 февраля в Москве. В мероприятии принял участие коммерческий директор сервиса "Авиасейлс" Ярослав Котышов, который вручил награду представителям авиакомпании, говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"Стенд "Аэродинамика"
Стенд Аэродинамика
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"
Стенд "Аэродинамика"
"За сто лет существования “Аэрофлот” был удостоен различных наград, но рискну предположить, что награды, полученные по результатам голосований пассажиров, как эта, — самые ценные. Поздравляю и желаю всем профессионалам авиаотрасли провести продуктивно дни выставки", — приводятся в сообщении слова Котышова.
В этом году "Авиасейлс" стал генеральным партнером NAIS, где представил свой сервис аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (Авиастатс, 0+). Данные Aviastats позволяют подписчикам сервиса видеть целостную картину рынка, так как они основаны не только на аналитике миллионов поисковых запросов и бронирований пользователей "Авиасейлс", но и на данных некоторых партнеров сервиса.
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"Сервис Aviastats на стенде "Авиасейлс"
Сервис Aviastats на стенде Авиасейлс
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"
Сервис Aviastats на стенде "Авиасейлс"
Реклама, ООО "Авиасейлс Медиа", ИНН 9710069050 , erid: 4CQwVszH9pWvodPV4M1
 
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