"Авиасейлс" отметил самую пунктуальную авиакомпанию — "Аэрофлот"
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"Церемония награждения VIII Национальной премии Skyway Service Award в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"
Церемония награждения VIII Национальной премии Skyway Service Award в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала лидером в номинации "Самая пунктуальная авиакомпания" по итогам пассажирского голосования VIII Национальной премии Skyway Service Award (Премия Скайвэй Сёрвис), сообщает сервис для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (0+).
Награждение прошло в рамках открытия XI Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) 6 февраля в Москве. В мероприятии принял участие коммерческий директор сервиса "Авиасейлс" Ярослав Котышов, который вручил награду представителям авиакомпании, говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"Стенд "Аэродинамика"
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"
Стенд "Аэродинамика"
"За сто лет существования “Аэрофлот” был удостоен различных наград, но рискну предположить, что награды, полученные по результатам голосований пассажиров, как эта, — самые ценные. Поздравляю и желаю всем профессионалам авиаотрасли провести продуктивно дни выставки", — приводятся в сообщении слова Котышова.
В этом году "Авиасейлс" стал генеральным партнером NAIS, где представил свой сервис аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (Авиастатс, 0+). Данные Aviastats позволяют подписчикам сервиса видеть целостную картину рынка, так как они основаны не только на аналитике миллионов поисковых запросов и бронирований пользователей "Авиасейлс", но и на данных некоторых партнеров сервиса.
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"Сервис Aviastats на стенде "Авиасейлс"
© Фото предоставлено пресс-службой "Авиасейлс"
Сервис Aviastats на стенде "Авиасейлс"
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