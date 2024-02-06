https://ria.ru/20240206/ataka-1925699121.html

Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена

Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена - РИА Новости, 06.02.2024

Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:47

2024-02-06T14:47

2024-02-06T14:47

в мире

красное море

военная операция сша и британии в йемене

йемен

аден

ансар алла

великобритания

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 километра) от йеменского порта Аден, который был классифицирован как атака. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к югу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится заявлении управления, размещенном в соцсети X. Произошедшее было обозначено как "атака", дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240205/khusity-1925429932.html

красное море

йемен

аден

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, военная операция сша и британии в йемене, йемен, аден, ансар алла, великобритания