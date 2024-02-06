Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена
Британские ВМС заявили об атаке хуситов на свое судно у берегов йеменского Адена
Военнослужащий на борту фрегата ВМС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 километра) от йеменского порта Аден, который был классифицирован как атака.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к югу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится заявлении управления, размещенном в соцсети X.
Произошедшее было обозначено как "атака", дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.