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Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена - РИА Новости, 06.02.2024
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14:47 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ataka-1925699121.html
Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена
Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена - РИА Новости, 06.02.2024
Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:47
2024-02-06T14:47
в мире
красное море
военная операция сша и британии в йемене
йемен
аден
ансар алла
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 километра) от йеменского порта Аден, который был классифицирован как атака. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к югу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится заявлении управления, размещенном в соцсети X. Произошедшее было обозначено как "атака", дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240205/khusity-1925429932.html
красное море
йемен
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в мире, красное море, военная операция сша и британии в йемене, йемен, аден, ансар алла, великобритания
В мире, Красное море, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Аден, Ансар Алла, Великобритания
Британские ВМС заявили об атаке на свое судно у берегов йеменского Адена

Британские ВМС заявили об атаке хуситов на свое судно у берегов йеменского Адена

© Фото : Royal NavyВоеннослужащий на борту фрегата ВМС Великобритании
Военнослужащий на борту фрегата ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Royal Navy
Военнослужащий на борту фрегата ВМС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 километра) от йеменского порта Аден, который был классифицирован как атака.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к югу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится заявлении управления, размещенном в соцсети X.
Произошедшее было обозначено как "атака", дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
 
В миреКрасное мореВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙеменАденАнсар АллаВеликобритания
 
 
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