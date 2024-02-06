https://ria.ru/20240206/arktika-1925664990.html
Песков не исключил выход России из Арктического совета
Песков не исключил выход России из Арктического совета - РИА Новости, 06.02.2024
Песков не исключил выход России из Арктического совета
Решения о выходе России из каких-либо организаций могут приниматься, если участие в них перестает отвечать интересам страны, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:15
2024-02-06T13:15
2024-02-06T13:15
дмитрий песков
арктический совет
россия
политика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Решения о выходе России из каких-либо организаций могут приниматься, если участие в них перестает отвечать интересам страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности выхода РФ из Арктического совета. "Россия пока сохраняет там свою работу. Разумеется, если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, то, конечно, могут приниматься особые решения", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231228/arktika-1918850885.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, арктический совет, россия, политика
Дмитрий Песков, Арктический совет, Россия, Политика
Песков не исключил выход России из Арктического совета
Песков: Россия может принять особые решения по членству в Арктическом совете
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Решения о выходе России из каких-либо организаций могут приниматься, если участие в них перестает отвечать интересам страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности выхода РФ из Арктического совета.
"Россия пока сохраняет там свою работу. Разумеется, если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, то, конечно, могут приниматься особые решения", - сказал Песков журналистам.
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