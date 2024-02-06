https://ria.ru/20240206/argentina-1925752892.html

Аргентина перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Аргентина перенесет посольство в Израиле в Иерусалим - РИА Новости, 06.02.2024

Аргентина перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Президент Аргентины Хавьер Милей по прилету в аэропорт Тель-Авива, где его встречал во вторник глава МИД Израиля Исраэль Кац, объявил о том, что Аргентина... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:05

2024-02-06T17:05

2024-02-06T17:51

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей по прилету в аэропорт Тель-Авива, где его встречал во вторник глава МИД Израиля Исраэль Кац, объявил о том, что Аргентина перенесет посольство в Иерусалим, сообщила пресс-служба МИД Израиля. "Министр иностранных дел Кац поблагодарил президента Милея за его поддержку Государства Израиль и за визит с целью укрепить поддержку еврейского народа и Государства Израиль после нападения ХАМАС. Министр Кац поблагодарил президента за признание Иерусалима столицей Израиля и добавил, что теперь, по его прибытии в Государство Израиль, настало время объявить о переводе посольства Аргентины в Иерусалим. В ответ президент Милей объявил о своем решении перенести посольство Аргентины в Иерусалим", - говорится в сообщении. Милей ранее заявил, что целью поездки в Израиль, где у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, является выражение солидарности Аргентины с Израилем в борьбе с палестинским движением ХАМАС и стремление "углубить торговые связи". Помимо этого, в рамках визита у президента Аргентины запланировано посещение Стены Плача. По его словам, это "духовная часть" его поездки. Аргентинского лидера в поездке сопровождают его сестра Карина, занимающая пост главы секретариата, глава МИД Диана Мондино, а также раввин Аксель Ваниш, посол Аргентины в Израиле и близкий советник президента. По данным газеты Clarin, ближе к концу официального визита Милей намерен встретиться с родственниками удерживаемых в секторе Газа заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240206/argentina-1925610893.html

https://ria.ru/20240203/argentina-1925146686.html

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Дарья Буймова

хамас, оон, исраэль кац, хавьер милей, биньямин нетаньяху, иерусалим, аргентина, израиль, в мире