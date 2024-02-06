https://ria.ru/20240206/argentina-1925610893.html

Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС

Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС - РИА Новости, 06.02.2024

Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ходе визита в Израиль собирается выразить правительству страны свою поддержку и солидарность в борьбе с... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:05

2024-02-06T10:05

2024-02-06T10:05

в мире

аргентина

израиль

тель-авив

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

хавьер милей

хамас

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ходе визита в Израиль собирается выразить правительству страны свою поддержку и солидарность в борьбе с палестинским движением ХАМАС, пишет газета Clarin. Милей в понедельник вылетел в Тель-Авив, где должна начаться его зарубежная поездка, в рамках которой он также посетит Италию и Ватикан. Как отмечает издание, президент Аргентины воспользовался коммерческим авиалайнером, вылет которого был задержан из-за того, что он предложил сделать несколько селфи. "Я собираюсь выразить поддержку Израилю в борьбе против атак террористической группировки ХАМАС", - заявил Милей в интервью, взятом у него на борту самолета. Газета напоминает, что несколько недель назад Милей объявил, что правительство Аргентины уже рассматривает вопрос о признании ХАМАС террористической организацией, но это решение еще не принято официально. Милей заявил, что целью поездки в Израиль, где у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, также является стремление "углубить торговые связи". Помимо этого, в рамках визита у президента Аргентины запланировано посещение Стены Плача. По его словам, это "духовная часть" его поездки. Аргентинского лидера в поездке сопровождают его сестра Карина, занимающая пост главы секретариата, глава МИД Диана Мондино, а также раввин Аксель Ваниш, посол Аргентины в Израиле и близкий советник президента. По данным Clarin, ближе к концу официального визита Милей намерен встретиться с родственниками удерживаемых в секторе Газа заложников.

https://ria.ru/20240111/argentina-1920789692.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, израиль, тель-авив, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, хавьер милей, хамас