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Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС - РИА Новости, 06.02.2024
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10:05 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/argentina-1925610893.html
Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС
Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС - РИА Новости, 06.02.2024
Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ходе визита в Израиль собирается выразить правительству страны свою поддержку и солидарность в борьбе с... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:05
2024-02-06T10:05
в мире
аргентина
израиль
тель-авив
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
хавьер милей
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ходе визита в Израиль собирается выразить правительству страны свою поддержку и солидарность в борьбе с палестинским движением ХАМАС, пишет газета Clarin. Милей в понедельник вылетел в Тель-Авив, где должна начаться его зарубежная поездка, в рамках которой он также посетит Италию и Ватикан. Как отмечает издание, президент Аргентины воспользовался коммерческим авиалайнером, вылет которого был задержан из-за того, что он предложил сделать несколько селфи. "Я собираюсь выразить поддержку Израилю в борьбе против атак террористической группировки ХАМАС", - заявил Милей в интервью, взятом у него на борту самолета. Газета напоминает, что несколько недель назад Милей объявил, что правительство Аргентины уже рассматривает вопрос о признании ХАМАС террористической организацией, но это решение еще не принято официально. Милей заявил, что целью поездки в Израиль, где у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, также является стремление "углубить торговые связи". Помимо этого, в рамках визита у президента Аргентины запланировано посещение Стены Плача. По его словам, это "духовная часть" его поездки. Аргентинского лидера в поездке сопровождают его сестра Карина, занимающая пост главы секретариата, глава МИД Диана Мондино, а также раввин Аксель Ваниш, посол Аргентины в Израиле и близкий советник президента. По данным Clarin, ближе к концу официального визита Милей намерен встретиться с родственниками удерживаемых в секторе Газа заложников.
https://ria.ru/20240111/argentina-1920789692.html
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в мире, аргентина, израиль, тель-авив, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, хавьер милей, хамас
В мире, Аргентина, Израиль, Тель-Авив, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Хавьер Милей, ХАМАС
Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС

Президент Аргентины Милей заявил, что во время визита в Израиль поддержит его

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ходе визита в Израиль собирается выразить правительству страны свою поддержку и солидарность в борьбе с палестинским движением ХАМАС, пишет газета Clarin.
Милей в понедельник вылетел в Тель-Авив, где должна начаться его зарубежная поездка, в рамках которой он также посетит Италию и Ватикан. Как отмечает издание, президент Аргентины воспользовался коммерческим авиалайнером, вылет которого был задержан из-за того, что он предложил сделать несколько селфи.
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"Я собираюсь выразить поддержку Израилю в борьбе против атак террористической группировки ХАМАС", - заявил Милей в интервью, взятом у него на борту самолета. Газета напоминает, что несколько недель назад Милей объявил, что правительство Аргентины уже рассматривает вопрос о признании ХАМАС террористической организацией, но это решение еще не принято официально.
Милей заявил, что целью поездки в Израиль, где у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, также является стремление "углубить торговые связи". Помимо этого, в рамках визита у президента Аргентины запланировано посещение Стены Плача. По его словам, это "духовная часть" его поездки.
Аргентинского лидера в поездке сопровождают его сестра Карина, занимающая пост главы секретариата, глава МИД Диана Мондино, а также раввин Аксель Ваниш, посол Аргентины в Израиле и близкий советник президента.
По данным Clarin, ближе к концу официального визита Милей намерен встретиться с родственниками удерживаемых в секторе Газа заложников.
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В миреАргентинаИзраильТель-АвивИцхак ГерцогБиньямин НетаньяхуХавьер МилейХАМАС
 
 
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