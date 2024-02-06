Президент Аргентины заявил, что поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС
Президент Аргентины Милей заявил, что во время визита в Израиль поддержит его
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в ходе визита в Израиль собирается выразить правительству страны свою поддержку и солидарность в борьбе с палестинским движением ХАМАС, пишет газета Clarin.
Милей в понедельник вылетел в Тель-Авив, где должна начаться его зарубежная поездка, в рамках которой он также посетит Италию и Ватикан. Как отмечает издание, президент Аргентины воспользовался коммерческим авиалайнером, вылет которого был задержан из-за того, что он предложил сделать несколько селфи.
"Я собираюсь выразить поддержку Израилю в борьбе против атак террористической группировки ХАМАС", - заявил Милей в интервью, взятом у него на борту самолета. Газета напоминает, что несколько недель назад Милей объявил, что правительство Аргентины уже рассматривает вопрос о признании ХАМАС террористической организацией, но это решение еще не принято официально.
Милей заявил, что целью поездки в Израиль, где у него запланированы встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, также является стремление "углубить торговые связи". Помимо этого, в рамках визита у президента Аргентины запланировано посещение Стены Плача. По его словам, это "духовная часть" его поездки.
Аргентинского лидера в поездке сопровождают его сестра Карина, занимающая пост главы секретариата, глава МИД Диана Мондино, а также раввин Аксель Ваниш, посол Аргентины в Израиле и близкий советник президента.
По данным Clarin, ближе к концу официального визита Милей намерен встретиться с родственниками удерживаемых в секторе Газа заложников.