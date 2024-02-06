https://ria.ru/20240206/arestovich-1925617601.html

Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*

Суд в Москве заочно арестовал Арестовича* - РИА Новости, 06.02.2024

Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса Владимира Зеленского и блогера Алексея Арестовича*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:37

2024-02-06T10:37

2024-02-06T12:50

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алексей арестович*

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса Владимира Зеленского и блогера Алексея Арестовича*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича* на срок два месяца с момента его фактического задержания", — рассказал собеседник агентства.Если блогера экстрадируют или депортируют в Россию, то срок заключения будет считаться со времени его передачи российским силовикам.В суде уточнили, что Арестовича* обвиняют в пропаганде, публичных оправдании и призывах к терроризму, а также в публичном распространении фейков об использовании российской армии по мотивам политической или другой ненависти.Депутат Рады Инна Совсун в октябре заявила, что на Украине против блогера завели уголовное дело по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".В мае прошлого года Росфинмониторинг внес Арестовича* в перечень террористов и экстремистов. В начале октября его объявили в розыск в России.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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Кирилл Волков

москва, вооруженные силы рф, происшествия, россия, украина, алексей арестович*, ситуация в днр и лнр