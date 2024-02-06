https://ria.ru/20240206/arest-1925665450.html
Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России
Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России - РИА Новости, 06.02.2024
Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России
Борис Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:16
2024-02-06T13:16
2024-02-06T13:23
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Борис Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России. Басманный суд Москвы арестовал Акунина* за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ, сообщил во вторник суд. Акунин* был внесен в реестр иноагентов 12 января, как сообщал Минюст, за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Росфинмониторинг в декабре внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Акунин* несколько лет живет за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html
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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва
Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Москва
Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России
Борис Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России