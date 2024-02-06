https://ria.ru/20240206/arest-1925665450.html

Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России

Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России - РИА Новости, 06.02.2024

Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России

Борис Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:16

2024-02-06T13:16

2024-02-06T13:23

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_8a5c025d0f3610ba9ad6b8f14b970e7f.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Борис Акунин* сообщил, что знает о своем заочном аресте в России. Басманный суд Москвы арестовал Акунина* за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ, сообщил во вторник суд. Акунин* был внесен в реестр иноагентов 12 января, как сообщал Минюст, за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Росфинмониторинг в декабре внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Акунин* несколько лет живет за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва