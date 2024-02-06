На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro
Цена Apple Vision Pro в России достигает 900 тысяч рублей
© AP Photo / Jeff ChiuГарнитура Apple Vision Pro
© AP Photo / Jeff Chiu
Гарнитура Apple Vision Pro
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Гарнитура Vision Pro от Apple, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, уже начала продаваться в России через маркетплейсы, выяснил корреспондент РИА Новости.
Стоимость гаджета доходит до 900 тысяч рублей. Так, например, на "Яндекс Маркете" смарт-очки представлены за 894 тысячи рублей с доставкой курьером или в пункты выдачи уже 8 февраля либо за 893 тысячи — с доставкой на следующий день. В пресс-службе компании добавили, что ожидают появления в ближайшие дни еще большего количества предложений от других продавцов на платформе.
При этом на Ozon цены начинаются от 574 тысяч и доходят до 637,7 тысячи рублей в зависимости от объема памяти устройства, но доставка возможна 22 февраля.
"Мы рассматриваем возможность продажи Apple Vision Pro на площадке ВБ. В настоящий момент ведем переговоры с поставщиками. Ожидаем поставку в середине марта. Средняя цена при текущем курсе будет составлять примерно 530 тысяч рублей. Проблем с закупкой и доставкой не наблюдается, предзаказ делать не будем", — заявили в Wildberries.
В конце января несколько отечественных ретейлеров сообщили агентству о своих планах привезти в Россию данную новинку.
Компания Apple в июне презентовала шлемы, или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.