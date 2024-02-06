https://ria.ru/20240206/apple-1925722963.html

На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro

На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro - РИА Новости, 06.02.2024

На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro

Гарнитура Vision Pro от Apple, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, уже начала продаваться в России через маркетплейсы, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:51

2024-02-06T15:51

2024-02-06T16:46

экономика

технологии

россия

сша

яндекс.маркет

ozon

wildberries

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Гарнитура Vision Pro от Apple, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, уже начала продаваться в России через маркетплейсы, выяснил корреспондент РИА Новости. Стоимость гаджета доходит до 900 тысяч рублей. Так, например, на "Яндекс Маркете" смарт-очки представлены за 894 тысячи рублей с доставкой курьером или в пункты выдачи уже 8 февраля либо за 893 тысячи — с доставкой на следующий день. В пресс-службе компании добавили, что ожидают появления в ближайшие дни еще большего количества предложений от других продавцов на платформе. При этом на Ozon цены начинаются от 574 тысяч и доходят до 637,7 тысячи рублей в зависимости от объема памяти устройства, но доставка возможна 22 февраля. "Мы рассматриваем возможность продажи Apple Vision Pro на площадке ВБ. В настоящий момент ведем переговоры с поставщиками. Ожидаем поставку в середине марта. Средняя цена при текущем курсе будет составлять примерно 530 тысяч рублей. Проблем с закупкой и доставкой не наблюдается, предзаказ делать не будем", — заявили в Wildberries. В конце января несколько отечественных ретейлеров сообщили агентству о своих планах привезти в Россию данную новинку. Компания Apple в июне презентовала шлемы, или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.

https://ria.ru/20230605/apple-1876331428.html

https://ria.ru/20231228/apple-1918719997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, сша, яндекс.маркет, ozon, wildberries