Рейтинг@Mail.ru
На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 06.02.2024 (обновлено: 16:46 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/apple-1925722963.html
На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro
На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro - РИА Новости, 06.02.2024
На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro
Гарнитура Vision Pro от Apple, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, уже начала продаваться в России через маркетплейсы, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:51
2024-02-06T16:46
экономика
технологии
россия
сша
яндекс.маркет
ozon
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924288466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b81b0a88a092bd93ed5bcbf02c06a67b.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Гарнитура Vision Pro от Apple, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, уже начала продаваться в России через маркетплейсы, выяснил корреспондент РИА Новости. Стоимость гаджета доходит до 900 тысяч рублей. Так, например, на "Яндекс Маркете" смарт-очки представлены за 894 тысячи рублей с доставкой курьером или в пункты выдачи уже 8 февраля либо за 893 тысячи — с доставкой на следующий день. В пресс-службе компании добавили, что ожидают появления в ближайшие дни еще большего количества предложений от других продавцов на платформе. При этом на Ozon цены начинаются от 574 тысяч и доходят до 637,7 тысячи рублей в зависимости от объема памяти устройства, но доставка возможна 22 февраля. "Мы рассматриваем возможность продажи Apple Vision Pro на площадке ВБ. В настоящий момент ведем переговоры с поставщиками. Ожидаем поставку в середине марта. Средняя цена при текущем курсе будет составлять примерно 530 тысяч рублей. Проблем с закупкой и доставкой не наблюдается, предзаказ делать не будем", — заявили в Wildberries. В конце января несколько отечественных ретейлеров сообщили агентству о своих планах привезти в Россию данную новинку. Компания Apple в июне презентовала шлемы, или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.
https://ria.ru/20230605/apple-1876331428.html
https://ria.ru/20231228/apple-1918719997.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924288466_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_75de70a44ebbb521c759456649015a8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, сша, яндекс.маркет, ozon, wildberries
Экономика, Технологии, Россия, США, Яндекс.Маркет, Ozon, Wildberries
На российских маркетплейсах начались продажи Apple Vision Pro

Цена Apple Vision Pro в России достигает 900 тысяч рублей

© AP Photo / Jeff ChiuГарнитура Apple Vision Pro
Гарнитура Apple Vision Pro - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
Гарнитура Apple Vision Pro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Гарнитура Vision Pro от Apple, смешивающая реальность с цифровыми технологиями, уже начала продаваться в России через маркетплейсы, выяснил корреспондент РИА Новости.
Стоимость гаджета доходит до 900 тысяч рублей. Так, например, на "Яндекс Маркете" смарт-очки представлены за 894 тысячи рублей с доставкой курьером или в пункты выдачи уже 8 февраля либо за 893 тысячи — с доставкой на следующий день. В пресс-службе компании добавили, что ожидают появления в ближайшие дни еще большего количества предложений от других продавцов на платформе.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
5 июня 2023, 22:34
При этом на Ozon цены начинаются от 574 тысяч и доходят до 637,7 тысячи рублей в зависимости от объема памяти устройства, но доставка возможна 22 февраля.
"Мы рассматриваем возможность продажи Apple Vision Pro на площадке ВБ. В настоящий момент ведем переговоры с поставщиками. Ожидаем поставку в середине марта. Средняя цена при текущем курсе будет составлять примерно 530 тысяч рублей. Проблем с закупкой и доставкой не наблюдается, предзаказ делать не будем", — заявили в Wildberries.
В конце января несколько отечественных ретейлеров сообщили агентству о своих планах привезти в Россию данную новинку.
Компания Apple в июне презентовала шлемы, или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Apple возобновит продажи часов после приостановки запрета
28 декабря 2023, 12:22
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСШАЯндекс.МаркетOzonWildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала