https://ria.ru/20240206/akunin-1925609986.html

Суд заочно арестовал Акунина*

Суд заочно арестовал Акунина* - РИА Новости, 06.02.2024

Суд заочно арестовал Акунина*

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:00

2024-02-06T10:00

2024-02-06T10:32

вооруженные силы рф

происшествия

россия

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569198990_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8051672ae36cc1932026ea68fa644ec2.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — сказали в суде.В инстанции добавили, что Акунина* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Писателя объявили в международный розыск.Акунин* эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.В январе Минюст внес Акунина* в реестр иностранных агентов. Как уточняло ведомство, такое решение приняли, так как писатель участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, выступил против СВО, а также создавал негативный образ России и ее армии.Многие отечественные издательства приостановили выход книг Акунина* в печать.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, происшествия, россия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), москва