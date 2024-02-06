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Суд заочно арестовал Акунина* - РИА Новости, 06.02.2024
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10:00 06.02.2024 (обновлено: 10:32 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/akunin-1925609986.html
Суд заочно арестовал Акунина*
Суд заочно арестовал Акунина* - РИА Новости, 06.02.2024
Суд заочно арестовал Акунина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:00
2024-02-06T10:32
вооруженные силы рф
происшествия
россия
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
москва
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде.&quot;Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации&quot;, — сказали в суде.В инстанции добавили, что Акунина* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Писателя объявили в международный розыск.Акунин* эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.В январе Минюст внес Акунина* в реестр иностранных агентов. Как уточняло ведомство, такое решение приняли, так как писатель участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, выступил против СВО, а также создавал негативный образ России и ее армии.Многие отечественные издательства приостановили выход книг Акунина* в печать.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html
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вооруженные силы рф, происшествия, россия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), москва
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**), Москва
Суд заочно арестовал Акунина*

Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина за фейки о российской армии

© РИА Новости / Максим БлиновПисатель Борис Акунин (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов)
Писатель Борис Акунин (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель Борис Акунин (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде.
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"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — сказали в суде.

В инстанции добавили, что Акунина* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Писателя объявили в международный розыск.
Писатели Дмитрий Быков (слева) и Борис Акунин во время марша оппозиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Акунин* эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".
В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.
В январе Минюст внес Акунина* в реестр иностранных агентов. Как уточняло ведомство, такое решение приняли, так как писатель участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, выступил против СВО, а также создавал негативный образ России и ее армии.
Многие отечественные издательства приостановили выход книг Акунина* в печать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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