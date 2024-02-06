https://ria.ru/20240206/akunin-1925609986.html
Суд заочно арестовал Акунина*
Суд заочно арестовал Акунина* - РИА Новости, 06.02.2024
Суд заочно арестовал Акунина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:00
2024-02-06T10:00
2024-02-06T10:32
вооруженные силы рф
происшествия
россия
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
москва
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — сказали в суде.В инстанции добавили, что Акунина* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Писателя объявили в международный розыск.Акунин* эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.В январе Минюст внес Акунина* в реестр иностранных агентов. Как уточняло ведомство, такое решение приняли, так как писатель участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, выступил против СВО, а также создавал негативный образ России и ее армии.Многие отечественные издательства приостановили выход книг Акунина* в печать.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, происшествия, россия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), москва
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**), Москва
Суд заочно арестовал Акунина*
Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина за фейки о российской армии
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде.
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"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — сказали в суде.
В инстанции добавили, что Акунина* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Писателя объявили в международный розыск.
Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина*
Акунин* эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".
В декабре прошлого года Росфинмониторинг
включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.
В январе Минюст внес Акунина* в реестр иностранных агентов. Как уточняло ведомство, такое решение приняли, так как писатель участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, выступил против СВО, а также создавал негативный образ России и ее армии.
Многие отечественные издательства приостановили выход книг Акунина* в печать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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