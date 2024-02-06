https://ria.ru/20240206/aktivy-1925687738.html

Глава Евросовета назвал использование российских активов непростой задачей

Глава Евросовета назвал использование российских активов непростой задачей - РИА Новости, 06.02.2024

Глава Евросовета назвал использование российских активов непростой задачей

Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге, признал, что "использование замороженных российских... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:18

2024-02-06T14:18

2024-02-06T14:18

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге, признал, что "использование замороженных российских активов для восстановления Украины – непростая задача". Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан. "Это не простое задание, поскольку есть юридические и международные опасения, но необходимо работать, и мы это делаем вместе с партнерами по G7", - сказал Мишель, отвечая одному из евродепутатов, призвавшему использовать российские активы для Киева. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявлял, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В прошлом году Бельгия объявила о создании фонда поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. В декабре Бельгия также объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Такое предложение было представлено в конце прошлого года, но пока официально странами ЕС не утверждено. В последнее время на фоне дискуссий в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. Лидеры стран ЕС по итогам саммита 1 февраля заявили, что сообщество намерено частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов. Европейский центральный банк, при этом, ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

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https://radiosputnik.ru/20240202/aktivy-1925128169.html

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украина, шарль мишель, дмитрий песков, мария захарова, евросовет, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, европа