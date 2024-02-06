https://ria.ru/20240206/adg-1925754178.html

Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии

Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии - РИА Новости, 06.02.2024

Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии

Немецкое правительство через СМИ накручивает население против "Альтернативы для Германии" (АдГ), призывая к протестам против политического движения, заявил в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:15

в мире

германия

тино крупалла

потсдам

саксония

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925754829_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_1d1563e2849092be6390edf5e8319064.jpg

БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкое правительство через СМИ накручивает население против "Альтернативы для Германии" (АдГ), призывая к протестам против политического движения, заявил в интервью телеканалам RTL и N-tv сопредседатель партии Тино Крупалла. "Мы видим, как правительство раздувает в средствах массовой информации и в определенной степени накручивает население. И меня беспокоит, что люди выходят на улицы вместе с правительством", - заявил он, комментируя протесты против своей партии. Крупалла оценивает их как законные, но считает необходимым, чтобы в стране продолжала существовать оппозиция. Он напомнил, что, судя по опросам, АдГ станет самой сильной политической силой в восточных землях Германии. "И я с нетерпением жду этого. Конечно, политическая каста боится этого", - добавил он. С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. Партия, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране. В конце января канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал членов АдГ и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, "правоэкстремистскими врагами демократии" и призвал граждан страны продолжать протесты против партии. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

https://ria.ru/20240206/sotrudnichestvo-1925721168.html

https://ria.ru/20240206/mir-1925739044.html

германия

потсдам

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, тино крупалла, потсдам, саксония, олаф шольц