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Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии - РИА Новости, 06.02.2024
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17:08 06.02.2024 (обновлено: 17:15 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/adg-1925754178.html
Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии
Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии - РИА Новости, 06.02.2024
Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии
Немецкое правительство через СМИ накручивает население против "Альтернативы для Германии" (АдГ), призывая к протестам против политического движения, заявил в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:08
2024-02-06T17:15
в мире
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкое правительство через СМИ накручивает население против "Альтернативы для Германии" (АдГ), призывая к протестам против политического движения, заявил в интервью телеканалам RTL и N-tv сопредседатель партии Тино Крупалла. "Мы видим, как правительство раздувает в средствах массовой информации и в определенной степени накручивает население. И меня беспокоит, что люди выходят на улицы вместе с правительством", - заявил он, комментируя протесты против своей партии. Крупалла оценивает их как законные, но считает необходимым, чтобы в стране продолжала существовать оппозиция. Он напомнил, что, судя по опросам, АдГ станет самой сильной политической силой в восточных землях Германии. "И я с нетерпением жду этого. Конечно, политическая каста боится этого", - добавил он. С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. Партия, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране. В конце января канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал членов АдГ и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, "правоэкстремистскими врагами демократии" и призвал граждан страны продолжать протесты против партии. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
https://ria.ru/20240206/sotrudnichestvo-1925721168.html
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в мире, германия, тино крупалла, потсдам, саксония, олаф шольц
В мире, Германия, Тино Крупалла, Потсдам, Саксония, Олаф Шольц
Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии

Сопредседатель партии Крупалла: правительство ФРГ настраивает немцев против АдГ

© AFP 2024 / ADAM BERRYАктивисты различных групп протестуют против политики партии "Альтернатива для Германии" перед Бранденбургскими воротами в Берлине
Активисты различных групп протестуют против политики партии Альтернатива для Германии перед Бранденбургскими воротами в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AFP 2024 / ADAM BERRY
Активисты различных групп протестуют против политики партии "Альтернатива для Германии" перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкое правительство через СМИ накручивает население против "Альтернативы для Германии" (АдГ), призывая к протестам против политического движения, заявил в интервью телеканалам RTL и N-tv сопредседатель партии Тино Крупалла.
«
"Мы видим, как правительство раздувает в средствах массовой информации и в определенной степени накручивает население. И меня беспокоит, что люди выходят на улицы вместе с правительством", - заявил он, комментируя протесты против своей партии.
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Крупалла оценивает их как законные, но считает необходимым, чтобы в стране продолжала существовать оппозиция. Он напомнил, что, судя по опросам, АдГ станет самой сильной политической силой в восточных землях Германии.
«
"И я с нетерпением жду этого. Конечно, политическая каста боится этого", - добавил он.
С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. Партия, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране.
В конце января канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал членов АдГ и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, "правоэкстремистскими врагами демократии" и призвал граждан страны продолжать протесты против партии.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
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В миреГерманияТино КрупаллаПотсдамСаксонияОлаф Шольц
 
 
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