Правительство Германии настраивает немцев против АдГ, считают в партии
Сопредседатель партии Крупалла: правительство ФРГ настраивает немцев против АдГ
© AFP 2024 / ADAM BERRYАктивисты различных групп протестуют против политики партии "Альтернатива для Германии" перед Бранденбургскими воротами в Берлине
Активисты различных групп протестуют против политики партии "Альтернатива для Германии" перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Немецкое правительство через СМИ накручивает население против "Альтернативы для Германии" (АдГ), призывая к протестам против политического движения, заявил в интервью телеканалам RTL и N-tv сопредседатель партии Тино Крупалла.
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"Мы видим, как правительство раздувает в средствах массовой информации и в определенной степени накручивает население. И меня беспокоит, что люди выходят на улицы вместе с правительством", - заявил он, комментируя протесты против своей партии.
Крупалла оценивает их как законные, но считает необходимым, чтобы в стране продолжала существовать оппозиция. Он напомнил, что, судя по опросам, АдГ станет самой сильной политической силой в восточных землях Германии.
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"И я с нетерпением жду этого. Конечно, политическая каста боится этого", - добавил он.
С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. Партия, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране.
В конце января канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал членов АдГ и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, "правоэкстремистскими врагами демократии" и призвал граждан страны продолжать протесты против партии.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.