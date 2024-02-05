https://ria.ru/20240205/zhesty-1925083781.html

Без переводчика. Ученые выяснили, что люди способны понимать язык обезьян

Без переводчика. Ученые выяснили, что люди способны понимать язык обезьян - РИА Новости, 05.02.2024

Без переводчика. Ученые выяснили, что люди способны понимать язык обезьян

В человеческий мозг на генетическом уровне "зашит" язык жестов, знакомый всем приматам. К такому выводу пришли ученые, протестировав более пяти тысяч... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:00

2024-02-05T08:00

2024-02-05T08:03

наука

биология

психология

обезьяны

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В человеческий мозг на генетическом уровне "зашит" язык жестов, знакомый всем приматам. К такому выводу пришли ученые, протестировав более пяти тысяч добровольцев на способность понимать невербальные сигналы, которые посылают друг другу шимпанзе и бонобо. По мнению исследователей, эти движения составляли основу коммуникации наших общих далеких предков.Тест на "человекообразность"Человекообразные обезьяны мимикой и жестикуляцией очень напоминают людей. Однако до сих пор было непонятно, насколько внешнее сходство того или иного жеста совпадает со значением, которое придают ему люди. На первый взгляд кажется маловероятным, что мы можем понять смысл движений животных, даже таких эволюционно близких, как высшие приматы. Но результаты недавно проведенного исследования говорят об обратном.Ученые из шотландского Университета Сент-Эндрюс несколько лет наблюдали за поведением человекообразных обезьян в дикой природе и составили словарь, состоящий из 80 с лишним жестов, смысл которых удалось определить. Многие свойственны и другим приматам, в том числе человеку. Но больше авторов интересовал вопрос, насколько люди могут интуитивно понять смысл тех жестов, которые сегодня не используют.Исследователи подготовили двадцать коротких видеороликов, демонстрирующих десять достаточно распространенных жестов шимпанзе (Pan troglodytes) и обезьян бонобо (Pan paniscus). А затем встроили их в онлайн-игру, в которой участники должны были выбрать значение жеста из четырех предложенных вариантов. Всего протестировали 5656 человек, и в более чем половине случаев они правильно определили смысл жестов, даже не зная, в каком контексте их демонстрировали приматы.Людям настолько понравилась игра, что авторы решили выложить ее в открытом доступе, и сегодня каждый желающий может пройти тест на "человекообразность". Правда, результаты больше не учитываются, поскольку данный этап исследования закончен.Язык предковСпособность человека понимать жестикуляцию обезьян можно объяснить по-разному. Например, люди и другие приматы могут одинаково интерпретировать сигналы движения благодаря схожести физического строения тела и устройства нервной системы, а также близости социального уклада жизни. Однако авторы считают, что у явления более глубокие корни. Когда-то общие предки человека и обезьян использовали единую систему невербального общения, и ее ключевые элементы до сих пор сохраняются у нас на генетическом уровне.Интересно, что дети до двух лет, независимо от национальности и культурной принадлежности, пользуются одним и тем же набором жестов, который примерно совпадает с "обезьяньим". Это доказало одно из предыдущих исследований авторов.Зоопсихологи традиционно используют эксперименты с видео для проверки понимания невербального языка приматов. Но этот подход первые применили для того, чтобы оценить способность людей читать жесты своих ближайших родственников среди животных."Жестикуляция и пантомимика (движения тела. — Прим. ред.) современных людей столь разнообразны, что очень трудно выделить общие для всех приматов жесты, просто наблюдая за людьми, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, доктора Кирсти Грэм. — Мы пошли обратным путем, показав участникам видео с типичными жестами человекообразных обезьян. В результате обнаружили, что люди могут понимать эти знаки, составляющие часть эволюционно древнего общего словаря жестов для всех видов человекообразных обезьян, включая нас".Вот лишь несколько примеров жестов, включенных в тест, и их интерпретация. Если примат делает знак "большое громкое царапание", скребет ногтями грудь, он просит близких погладить его, поухаживать за ним. Если "вытирает рот" — просит поделиться едой, а если трясет ветку или другой предмет — предлагает заняться сексом."Мы ожидали, что люди смогут понять эти сигналы, но было удивительно, что они справились с заданием без какой-либо дополнительной информации, касающейся того, в какой ситуации обезьяны используют эти жесты, что они делали до этого, какие между ними взаимоотношения, — рассказывает Грэм. — После того как мы дали участникам эту информацию, понимание улучшилось незначительно — примерно на пять процентов".Отсюда авторы делают вывод, что значение имеют сами жесты, которые, очевидно, относятся к той базовой системе коммуникации, которой пользовались наши общие с прочими высшими приматами предки примерно шесть-семь миллионов лет назад, еще до появления сложного человеческого языка.

https://ria.ru/20240118/evropeytsy-1921884492.html

https://ria.ru/20231227/mozg-1918248225.html

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2024

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, психология, обезьяны