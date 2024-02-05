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В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского - РИА Новости, 05.02.2024
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Хорошие новости
 
11:47 05.02.2024 (обновлено: 12:29 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/zherebenok-1925446344.html
В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского
В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского - РИА Новости, 05.02.2024
В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского
В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родился жеребенок лошади Пржевальского, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:47
2024-02-05T12:29
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родился жеребенок лошади Пржевальского, сообщила пресс-служба учреждения. "Родился жеребенок лошади Пржевальского. Его физическое состояние и поведение соответствует норме. Вес жеребенка на момент рождения составлял 28 килограмм, длина тела – 120 сантиметров, высота в холке — 84 сантиметра", — рассказали в заповеднике. Жеребенок чувствует себя хорошо, с каждым днем растет, набирает вес и крепнет. Пока малыш постоянно находится рядом с матерью, питается ее молоком.Зимой лошади Пржевальского содержатся на открытых степных просторах заповедника, так как хорошо переносят непродолжительные южные холода. В Telegram-канале заповедника объявили конкурс на выбор имени для жеребенка. Всего в заповеднике содержится свыше 60 лошадей Пржевальского. Это единственная оставшаяся в мире дикая порода лошадей. Сейчас в естественных условиях они не обитают. В мире насчитывается около двух тысяч чистокровных лошадей Пржевальского. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области. Является старейшим степным заповедником земли. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь — более 33 тысяч гектаров.
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Хорошие новости, Херсонская область
В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского

В заповеднике "Аскания-Нова" под Херсоном родился жеребенок лошади Пржевальского

© Pixabay / MAKY_ORELЖеребенок лошади Пржевальского
Жеребенок лошади Пржевальского - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Pixabay / MAKY_OREL
Жеребенок лошади Пржевальского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родился жеребенок лошади Пржевальского, сообщила пресс-служба учреждения.
«
"Родился жеребенок лошади Пржевальского. Его физическое состояние и поведение соответствует норме. Вес жеребенка на момент рождения составлял 28 килограмм, длина тела – 120 сантиметров, высота в холке — 84 сантиметра", — рассказали в заповеднике.
Жеребенок чувствует себя хорошо, с каждым днем растет, набирает вес и крепнет. Пока малыш постоянно находится рядом с матерью, питается ее молоком.
Зимой лошади Пржевальского содержатся на открытых степных просторах заповедника, так как хорошо переносят непродолжительные южные холода.
В Telegram-канале заповедника объявили конкурс на выбор имени для жеребенка.
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Всего в заповеднике содержится свыше 60 лошадей Пржевальского. Это единственная оставшаяся в мире дикая порода лошадей. Сейчас в естественных условиях они не обитают. В мире насчитывается около двух тысяч чистокровных лошадей Пржевальского.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области. Является старейшим степным заповедником земли. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь — более 33 тысяч гектаров.
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