https://ria.ru/20240205/zherebenok-1925446344.html

В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского

В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского - РИА Новости, 05.02.2024

В херсонском заповеднике родился жеребенок лошади Пржевальского

В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родился жеребенок лошади Пржевальского, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:47

2024-02-05T11:47

2024-02-05T12:29

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родился жеребенок лошади Пржевальского, сообщила пресс-служба учреждения. "Родился жеребенок лошади Пржевальского. Его физическое состояние и поведение соответствует норме. Вес жеребенка на момент рождения составлял 28 килограмм, длина тела – 120 сантиметров, высота в холке — 84 сантиметра", — рассказали в заповеднике. Жеребенок чувствует себя хорошо, с каждым днем растет, набирает вес и крепнет. Пока малыш постоянно находится рядом с матерью, питается ее молоком.Зимой лошади Пржевальского содержатся на открытых степных просторах заповедника, так как хорошо переносят непродолжительные южные холода. В Telegram-канале заповедника объявили конкурс на выбор имени для жеребенка. Всего в заповеднике содержится свыше 60 лошадей Пржевальского. Это единственная оставшаяся в мире дикая порода лошадей. Сейчас в естественных условиях они не обитают. В мире насчитывается около двух тысяч чистокровных лошадей Пржевальского. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области. Является старейшим степным заповедником земли. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь — более 33 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20240204/alpaka-1925300502.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область